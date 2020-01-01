أخبار الانتقالات: ميسي يختار وجهته القادمة بوضوح وليفربول خارج السباق

حاولت إدارة برشلونة إعادة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

صحيفة "ماركا" الإسبانية فجرت مفاجأة بشأن محاولة برشلونة قبل أيام من الخروج أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الدخول في صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد لإعادة جريزمان مقابل الحصول على جواو فيليكس.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ سبب محاولة برشلونة بيع جريزمان يعود لرغبته في خفض الرواتب، إذ يدفع النادي الكتالوني 562 مليون يورو بنسبة 81% من ميزانيته فقط على رواتب اللاعبين، والتي انخفضت إلى 320 مليون يورو بعد جائحة كورونا.