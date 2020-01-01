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أخبار الانتقالات: ميسي يختار وجهته القادمة بوضوح وليفربول خارج السباق

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lionel Messi Barcelona 2019-20
Getty

كلوب: ميسي لليفربول؟ هو لاعب جيد لكنني غير مهتم!

2020-08-28T15:13:42Z

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه غير مهتم بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وقال كلوب: "اهتمام ليفربول بليونيل ميسي؟ من لا يحب أن يضمه لصفوف فريقه، هو لاعب جيد لأكون صريحًا، لكن لا توجد فرصة لذلك".

أزمات برشلونة لا تنتهي .. قلق بسبب أومتيتي وقلة العروض

2020-08-28T15:13:12Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يعاني في الوقت الحالي من قلة العروض التي تلقاها النجم الفرنسي صامويل أومتيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الفريق الكتالوني لم يتلق أي عروض قوية حتى الآن من أجل رحيل اللاعب

رسميًا .. تشيلسي يعلن ضم تياجو سيلفا مجانًا من باريس سان جيرمان

2020-08-28T15:12:14Z

أعلن نادي تشيلسي بشكل رسمي عن حصوله على خدمات اللاعب البرازيلي تياجو سيلفا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل مجاني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأكد خلاله أن تعاقده مع اللاعب سيكون لمدة 12 شهرًا قابلة للتمديد لـ12 غيرهم

مفاجأة .. برشلونة حاول استبدال جواو فيليكس بجريزمان

2020-08-28T15:10:44Z

حاولت إدارة برشلونة إعادة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

صحيفة "ماركا" الإسبانية فجرت مفاجأة بشأن محاولة برشلونة قبل أيام من الخروج أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الدخول في صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد لإعادة جريزمان مقابل الحصول على جواو فيليكس.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ سبب محاولة برشلونة بيع جريزمان يعود لرغبته في خفض الرواتب، إذ يدفع النادي الكتالوني 562 مليون يورو بنسبة 81% من ميزانيته فقط على رواتب اللاعبين، والتي انخفضت إلى 320 مليون يورو بعد جائحة كورونا.

يوفنتوس يقترب من ضم سواريز من برشلونة

2020-08-28T15:10:12Z

وافق نادي يوفنتوس الإيطالي على إتمام التعاقد مع لويس سواريز، مهاجم برشلونة، خلال سوق الانتقالات الجارية لخلافة جونزالو هيجواين.

وعلم "جول" أنّ سواريز عُرض على إدارة يوفنتوس والتي وافقت على ضم اللاعب ليكون زميل كريستيانو رونالدو في خط الهجوم

والد ميسي يعلن وجهته المقبلة

2020-08-28T15:08:41Z

أعلن خورخي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي وجهة نجله المقبلة عندما تحدث مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، التي أكدت أن ليوناردو تواصل مع خورخي ليعرف إذا ما كان مهتمًا بالانضمام لباريس سان جيرمان، فجاء الرد من الأرجنتيني أن نجله اختار اللعب لمانشستر سيتي

تفاصيل خطة مانشستر سيتي لضم ميسي .. 3 لاعبين و100 مليون يورو

2020-08-28T15:08:10Z

رسمت إدارة مانشستر سيتي الملامح الأساسية لخطة الحصول على خدمات ليونيل ميسي من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال إبرام صفقة تبادلية ضخمة مع النادي الكتالوني.

إدارة سيتي تخطط لعرض 100 مليون يورو على إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، بالإضافة إلى الثلاثي إريك جارسيا وجابرييل جيسوس وبيرناردو سيلفا، في عرض يبدو جيدًا بعض الشيء قياسًا بما نشرته الصحافة في الساعات الماضية

تصرف أجويرو يؤكد انضمام ميسي لمانشستر سيتي

2020-08-28T15:07:33Z

ألمح سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى انضمام مواطنه، ليونيل ميسي، إلى الفريق الإنجليزي قادمًا من برشلونة خلال سوق الانتقالات الجارية.

وقرر أجويرو إزالة الرقم 10 من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص "إنستجرام" إذ عدل اسمه من سيرخيو أجويرو 10 إلى فقط سيرخيو أجويرو.

وأثار حذفه رقم القميص 10 من حساباته الكثير من التكهنات، إذ يشير الأمر إلى تغيير رقم القميص لمنح ميسي رقمه المفضل مما يعني قدوم البرغوث إلى ملعب "اتحاد"

إبراهيموفيتش يجدد عقده مع ميلان براتب 7 ملايين سنويًا

2020-08-28T15:06:35Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تجديد زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، عقده مع الفريق لموسم إضافي مقابل 7 ملايين يورو.

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية رحيل السويدي بنهاية الموسم الجاري والعودة إلى بلاده، لكن صاحب الـ38 عامًا يفضل البقاء مع الروسونيري.

وبحسب شبكة "سكاي" الإيطالية، فإنّ إبراهيموفيتش وقّع بالفعل على عقد لموسم واحد ينتهي في يونيو 2021 مقابل راتب يصل إلى 7 ملايين يورو

بونوتشي يرفض مانشستر سيتي

2020-08-27T08:35:06Z

رفض ليوناردو بونوتشي الانضمام إلى مانشستر سيتي حيث أنه يريد الاستمرار مع يوفنتوس، وفقًا لتقرير سكاي سبورت إيطاليا.

قام بيب جوارديولا بمحاولة جديدة للتعاقد مع قلب الدفاع الإيطالي الدولي، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سعيد بالبقاء في تورينو ويتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المدرب الجديد أندريا بيرلو.