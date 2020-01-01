أخبار الانتقالات: ريال مدريد لم يطلب صلاح وليفربول يريد يورينتي

أفادت موندو ديبورتيفو أن برشلونة سيتحرك لسيرجينو ديست من أياكس إذا غادر نيلسون سيميدو مع بداية سوق الانتقالات.

لكن الكتلان يتكتمون على الانتقال إلى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا حاليًا لأنهم لا يعتقدون أنه مستعد حتى الآن لإحداث تأثير في كامب نو.

بدلاً من ذلك ، فإنهم يراقبونه عن كثب ولن يتحركوا إلا إذا تم الضغط عليهم بجدية.