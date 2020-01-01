أخبار الانتقالات: صدمة في ليفربول وتحديد بديل لاوتارو في برشلونة

لأسباب مادية.. برشلونة يضع إيموبيلي بديلًا للاوتارو
كشفت مصادر صحفية إيطالية أن مهاجم لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي هذا الموسم تشيرو إيموبيلي قد يكون بديلًا للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بالنسبة لبرشلونة..
وكان برشلونة قد ارتبط بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز منذ موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا بعد كوبا أمريكا التي لعب فيها المهاجم الأرجنتيني بجوار ميسي في المنتخب.
ولكن في الآونة الأخيرة، وبسبب عدم وجود أي استعداد لدى إنتر للتفاوض حول السعر، يبدو أن برشلونة قد بدأ وضع قائمة بالبدائل لكي يتعاقد مع مهاجم آخر.
وحسب دون بالون، فإن برشلونة يبحث عن مهاجم كبير، وبناء على ذلك فإن النادي الكتالوني سيفكر حول البدائل المحتملة للاوتارو مارتينيز وجاء أحدها إيموبيلي.
راكيتيتش يلمّح لاقترابه من مصير بيكهام وإبراهيموفيتش
لمح إيفان راكيتيتش إلى احتمالية رحيله عن برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية متجهًا إلى الدوري الأمريكي، ليؤكد على ما أثير مؤخرًا.
وفي تصريحات من شبكة إي إس بي إن، لمح راكيتيتش إلى احتمالية أن يكون الدوري الأمريكي هو وجهته المستقبلية بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.
وقال النجم الكرواتي مازحًا: "إنتر ميامي؟ لا أعلم، ربما يتصل بي ديفيد بيكهام في الأيام المقبلة بشكل شخصي ونتحدث تليفونيًا حول ذلك الأمر وتلك الخطوة"
وأضاف: "يمكنكم في الوقت الحالي رؤية التطور الذي حدث حول اهتمام أمريكا بكرة القدم، حيث أنها في الوقت الحالي تلقى الكثير من الاهتمام الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بما كانت عليه في السابق"
20 مليون يورو تكلفة رحيل ديمبيلي عن برشلونة!
سيتعين على برشلونة دفع 20 مليون يورو إلى بوروسيا دورتموند، وذلك إذا قاموا ببيع نجمهم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي.
وكانت أغلب المصادر الصحفية قد تحدثت عن احتمالية رحيل عثمان ديمبيلي عن برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وفي ذلك الإطار، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه سيكون على برشلونة دفع قيمة المتغيرات لدورتموند في حال قرر التخلص من ديمبيلي.
مانشستر يونايتد سيتعاقد مع ديمبيلي في هذه الحالة
أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد قد يذهب إلى خيار التعاقد مع جناح برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا من سانشو.
ذكرت ذا أتلتيك أن البديل بالنسبة لمانشستر يونايتد قد يكون الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي بدأ يخرج من حسابات برشلونة.
وسيكون ديمبيلي أرخص سعرًا وأسهل على مستوى المفاوضات وإنهاء التعاقد سريعًا، مما يجعل إدارة مانشستر يونايتد تبدأ التفكير بشأن النجم الفرنسي.
"ESPN" أوضحت أن ديمبيلي يرفض من الأساس فرضية الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، وأنه عازم على الاستمرار في صفوف برشلونة وإثبات نفسه.
نجم آرسنال في محادثات مع بايرن ميونخ
كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن رغبة اللاعب هيكتور بيليرين في الرحيل عن صفوف آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أوضحت أن بايرن ميونخ تواصل معه من أجل الانضمام لهم.
صدمة في ليفربول.. تياجو قد يستمر في بايرن ميونخ
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب الإسباني تياجو ألكانتار نجم بايرن ميونخ قد يستمر في صفوف الفريق البافاري.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن اللاعب لن ينضم لصفوف ليفربول كما انتشر مؤخرًا.
دي بروينه لن يرحل من مانشستر سيتي
البلجيكي يحسم الجدل حول مستقبله
يلتزم كيفين دي بروين بالبقاء في مانشستر سيتي بغض النظر عن نتيجة استئناف النادي ضد حظر دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.
وفقا لصحيفة ديلي ميل ، سيحاول السيتي توقيع عقد جديد مع نجمه البلجيكي في الأسابيع القادمة.
برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويضم فتى رايو فاييكانو
خطف نادي برشلونة مهاجم فريق رايو فاييكانو الشاب، فابيان لوزي، من ريال مدريد بعد محاولات متواصلة للحصول على خدمات اللاعب.
برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم لأجل بناء فريق المستقبل ولذلك سيلتحق لوزي بفريق الرديف لتعويض مغادرة أبيل رويز إلى سبورتنج براجا البرتغالي.
وبحسب "أوندا سيرو" فإن برشلونة أتم الاتفاق بصورة نهائية مع لوزي، صاحب الـ16 عامًا، على أنّ ينضم إلى الفريق الرديف أولًا.
ديبالا يقترب من التجديد مع يوفنتوس
باولو ديبالا يقترب من توقيع عقد جديد في يوفنتوس، حسب كالتشيو ميركاتو.
يريد البيانكونيري أن يبقى لاعب خط الوسط الأرجنتيني في ملعب أليانز بعد انتهاء عقده الحالي في عام 2022، وهم على استعداد لزيادة راتبه إلى 12 مليون يورو.
ساهم ديبالا بـ 17 هدفًا و 13 صناعة في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.