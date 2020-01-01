أخبار الانتقالات: صلاح يسخر من أخبار رحيله من ليفربول وبروس باقٍ في نيوكاسل

سباق بين روما وريال بيتس على ضم بيدرو
يواجه مهاجم تشيلسي بيدرو قرارًا بشأن مستقبله حيث أنه لم يجدد عقده مع الفريق، وهو ما يقربه من الرحيل مجانًا مع بداية سوق الانتقالات، وهناك فريقان يسعيان للحصول على توقيعه هما روما وريال بيتيس.
يمكن أن يتسبب الاهتمام بنجم برشلونة السابق مشاكل للبلوز، حيث أن موسم الدوري الإنجليزي الممتاز من المتوقع أن يستمر إن عاد حتى بعد انتهاء عقده في 30 يونيو.
أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن يرى اللاعبون التزاماتهم للموسم حتى لو وافقوا على عقد مسبق في مكان آخر، لكن قرار الهيئة الحاكمة لكرة القدم ليس ملزماً قانونياً.
لاتسيو لن يبيع ميلينكوفيتش سافيتش
لاتسيو ليس مستعدًا للاستماع إلى أي عروض لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
يوفنتوس مهتم بتوقيع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا عند إعادة فتح سوق الانتقالات ، لكن العاصمي لن يقبل حتى عرضًا بقيمة 100 مليون يورو (89 مليون جنيه إسترليني / 11 مليون دولار).
وقع ميلينكوفيتش-سافيتش عقدًا جديدًا مع النسور في أكتوبر ، ومن المقرر أن يبقى في ملعب أوليمبيكو حتى عام 2024.
نابولي لن يبيع كوليبالي بأقل من 100 مليون يورو
الجنوبي الإيطالي لن يلتفت لأي عرض أقل من ذلك
لن يستمع نابولي إلا لعروض بقيمة 100 مليون يورو (89 مليون جنيه استرليني / 111 مليون دولار) أو أكثر للمدافع خاليدو كوليبالي، بحسب صحيفة جازيتا ديلو سبورت.
ويحظى النجم السنغالي باهتمام كل من ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد من أجل ضمه في سوق الانتقالات، لكن عقده ممتد مع فريق سان باولو حتى عام 2023.
أثبت كوليبالي نفسه كواحد من أفضل المدافعين في أوروبا خلال الموسمين الماضيين ، بينما ساعد نابولي على القتال من أجل البطولات على كل من الجبهات المحلية والأوروبية.
برباتوف ينصح كين بالانضمام لمانشستر يونايتد
النجم البلغاري يحث الهداف الإنجليزي السير على خطاه
حث ديميتار برباتوف النجم الإنجليزي على الانضمام إلى مانشستر يونايتد مع بداية سوق الانتقالات، وقال أن "رأس هاري كين ليست في المكان الصحيح" في توتنهام.
أثبت كين نفسه كواحد من أفضل الهدافين في كرة القدم الأوروبية خلال المواسم الستة الماضية ، حيث سجل 181 هدفاً في 278 مباراة في جميع المسابقات مع السبيرز.
حصل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة ، ولعب في نهائي دوري أبطال أوروبا ، لكنه لم يحصل بعد على أي بطولة كبرى في مسيرته.
عرض مغري لهدف ليفربول الصيفي
نادي ليل تلقى عرضًا كبيرًا من أجل مهاجمه
تلقى ليل عرضًا بقيمة 75 مليون جنيه استرليني (94 مليون دولار) من نادي لم يذكر اسمه من أجل ضم فيكتور أوسيمين مع بداية سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لتيليفوت.
ارتبط ليفربول بقوة بالمهاجم البالغ من العمر 21 عامًا في الأشهر الأخيرة ، وظهر اسم تشيلسي أيضًا كوجهة محتملة للنيجيري.
سجل أوسيمين 18 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.
مانشستر يونايتد يستفسر عن كوناتي
أجرى مانشستر يونايتد اتصالات مع إدارة لايبزيج من أجل الاستفسار عن موقف إبراهيما كوناتي خلال سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لـ Le 10 Sport.
من المرجح أن يطلب الفريق الألماني مبلغ كبير للتخلي عن لاعبه البالغ من العمر 20 عامًا ، والذي ينتهي عقده في ريد بول أرينا مع حلول عام 2023.
غاب كوناتي عن غالبية موسم 2019-20 بسبب الإصابة ، لكنه يعتبر أحد ألمع المواهب الشابة في الدوري الألماني.
باريس سان جيرمان يراقب نديدي
حددت باريس سان جيرمان لاعب خط وسط ليستر سيتي ويلفريد نديدي كهدف في سوق الانتقالات القادم، وفقًا لـ ESPN.
يخطط بطل الدوري الفرنسي لصفقة تقدر بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (62 مليون دولار) ينضم بموجبها النيجيري الدولي ، المتبقي في عقده 4 سنوات.
خاض نديدي ، 23 سنة ، 29 مباراة في جميع المسابقات مع ليستر سيتي هذا الموسم ، وسجل هدفين.
مانشستر يونايتد يسبق توتنهام في سباق معجزة سندرلاند
يستعد مانشستر يونايتد للفوز بالسباق على توتنهام والتعاقد مع الشاب جو هوجيل نجم سندرلاند في سوق الانتقالات، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
وبحسب ما ورد كان السبيرز يستكشف اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا أولاً ولكن الشياطين الحمر يقتربون الآن من إبرام صفقة مكون رقمها من ستة أرقام للاعب الشاب.
لاعبوا نيوكاسل يطالبون ببقاء بروس
من المقرر أن يتلقى مدرب نيوكاسل ستيف بروس الدعم الكامل من فريقه ليظل مسؤولاً عن الفريق في الموسم القادم على الأقل.
تدعي صحيفة ذا صن أن بروس لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة لدى اللاعبين ويريدون بقاءه والحفاظ على وظيفته الموسم المقبل.
ومع اقتراب نادي نيوكاسل من ملكية سندوق الاستثمار السعودي، كانت هناك تقارير تفيد بأن الملاك الجدد يتطلعون إلى التعاقد مع مدرب جديد مثل ماوريسيو بوتشيتينو أو رافا بينيتيز.
خفض كبير في ميزانية توتنهام
سيضطر جوزيه مورينيو إلى إعطاء الأولوية للصفقات المجانية والإعارات في سوق انتقالات الصيف، وفقًا لما ورد في ميرور.
وبحسب ما ورد يعاني توتنهام من أزمة مالية نتيجة تفشي فيروس كرونا وسيتطلع إلى تقليص نفقاته قدر الإمكان في الميركاتو
ويبدو أن توماس ميونييه من باريس سان جيرمان سيكون الإضافة الوحيدة في الصيف، بالإضافة إلى مدلفع آخر مجاني.
بسبب أخبار رحيله .. صلاح يسخر من الصحافة الإنجليزية
ماذا يعني ذلك؟
أجاب محمد صلاح، لاعب ليفربول ، على إمكانية مغادرته الريدز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال حسابه على إنستجرام.
وتدور الكثير من الشائعات حاليًا حول إمكانية مغادرة أحد الثلاثي الهجومي في كتيبة كلوب في الميركاتو المقبل، وسط ارتباط صلاح وساديو ماني بريال مدريد.
سكاي سبورتس نشرت صورة على إنستجرام بعنوان "هل يبقى محمد صلاح في ليفربول أم يرحل" وقد اضطر الدولي المصري للرد على ذلك.
رد صلاح حمل بعض السخرية، حيث اكتفى بوضع وجوه تضحك وتبكي، ما يعني أنه لا يُفكر في مغادرة أنفيلد ويسخر من هذا السؤال الغريب.
فيروس كورونا يجبر برشلونة على بيع نجومه
9 لاعبين مرشحين لمغادرة الكامب نو مع بداية سوق الانتقالات
اشارات صحيفة ميرور إلى أن برشلونة سيعرض 9 لاعبين للبيع، وقد يكون الدوري الإنجليزي هو الوجهة المثلى لهم مع بداية سوق الانتقالات.
للإعارة أو بيع نهائي سيكون على رأس القائمة المتاحة في مبركاتو الصيف أنطوان جرييزمان ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.
ويأتي ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أثر على البلوجرانا اقتصاديًا ليضطر إلى السعي لتحسين مداخيله.