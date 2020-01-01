أخبار الانتقالات: يوفنتوس يتحرك لنيمار والسيتي كلمة السر في صفقة لاوتارو

برشلونة يدفع جوارديولا للعودة
تريفور سينكلير يتحدث عن رحيل الإسباني من مانشستر سيتي
أشار تريفور سينكلير إلى أن برشلونة يدفع بيب جوارديولا للعودة من جديد للكامب نو، وقد يحمل المستقبل القريب رحيل المدرب من مانشستر سيتي.
ينتهي عقد جوارديولا مع السيتي في صيف 2021 وكان هناك حديث عن أنه يمكن أن يكون في طريقه للخروج.
ويعتقد سنكلير أن البلوجرانا سيحاول إعادته مرة أخرى إلى كامب نو ، مضيفًا أنه قد ينجح في ذلك.
يوفنتوس يخطط لخطف نيمار من برشلونة
البيانكونيري سيعرض باولو ديبالا ضمن الصفقة
يستعد يوفنتوس لمزاحمة برشلونة في سوق الانتقالات من خلال التحرك لنجم باريس سان جيرمان نيمار، حسبما أفاد موندو ديبورتيفو.
يريد الفريق الإيطالي ثنائية بين النجم البرازيلي وكريستيانو رونالدو وهو على استعداد لتقديم باولو ديبالا إلى باريس من أجل إنهاء الصفقة.
ومع ذلك ، يمكن أن تكون مطالب نيمار المالية هي سبب فشل الصفقة، لأن بطل الدوري الإيطالي لن يكون على استعداد لدفع راتبه الحالي في العاصمة الفرنسية.
تاجليافيكو يرد على أخبار ارتباطه ببرشلونة
يقول نيكولاس تاجليافيكو إنه لا يوجد شيء ملموس فيما يتعلق بأخبار انتقاله إلى برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.
ارتبط الظهير الأيسر بأتلتيكو مدريد وأرسنال خلال العام الماضي ، لكن التقارير الأخيرة تشير أن البلوجرانا يجري بالفعل محادثات مع وكيله.
لكن الأرجنتيني يقول إنه لم يسمع أي شيء من الجانب الكتالوني حيث اقترح أنه سيحاول مغادرة أياكس هذا الصيف.
باريس سان جيرمان يستعد للتحرك نحو كوليبالي
هل يصمد ليفربول أمام سطوة مال العاصمي الفرنسي؟
يبدو أن باريس سان جيرمان استقر على أن خاليدو كوليبالي هو البديل الأمثل لتياجو سيلفا إذا رحل في سوق الانتقالات.
وقد ارتبط نجم نابولي بالانتقال لليفربول في الميركاتو، لكن ليكيب أشارت إلى أن باريس يخطط لمحاولة لضمه حيث يبدو أن مدافع البرازيل الدولي سيغادر عندما ينتهي عقده في يونيو.
تشيلسي قد يخطف بيانيتش من برشلونة
البلوز قد يعرض جورجينيو في سفقة تبادلية
قال جانلوكا دي مارزيو أن تشيلسي مستعد لعرض جورجينيو كجزء من محاولته للحصول على توقيع لاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش في سوق الانتقالات.
مدرب البيانكونيري ماوريسيو ساري هو معجب كبير بالبرازيلي الإيطالي، ويمكن أن يكون عرض التبادل يدرج البلوز في مقدمة قائمة الراغبين للاعب الذي اقترب هذه الأيام من برشلونة.
سانشو مثل نيمار وسيطور أي فريق
أوين هارجريفز يتحدث عن مواطنه
قال أوين هارجريفز انه يمكن أن نطلق على جادون سانشو "نيمار الشاب" ، حيث يعتبر جناح بوروسيا دورتموند لاعب "لا يقدر بثمن" وهو قريب من الأنضمام لأحد الفرق الكبيرة.
قال نجم مانشستر يونايتد السابق لموقع توكسبورت: "أعتقد أنه يقترب من الفرق القوية هنا مثل مانشستر سيتي وليفربول، واعتقد أنه يمكن أن يلعب حتى مع برشلونة أو ريال مدريد في يوم من الأيام."
برشلونة قد يرحل من برشلونة مقابل 60 مليون يورو
يمكن أن يقبل برشلونة ما لا يقل عن 60 مليون يورو (53 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار) في أي صفقة تتعلق بعثمان ديمبيلي، حسب ماركا.
يتجه اللاعب الدولي الفرنسي نحو الخروج من كامب نو في سوق الانتقالات، وقد يُسمح له بالمغادرة بسعر مخفض.
ميرتينس يرغب في البقاء في إيطاليا
برشلونة يُدخل راكيتيتش في صفقة تباديلة من يوفنتوس
يأمل برشلونة في إدخال إيفان راكيتيتش كجزء من صفقة تبادلية كبيرة مع يوفنتوس في سوق الانتقالات.
وتفيد التقارير الصادرة من سبورت أن الفريق الكتالوني من المقرر أن يوقع مع ميراليم بيانيتش وماتيا دي شيليو من البيانكونيري، بينما سيذهب جان كلير توديبو إلى فريق آخر.
يحتاج البلاوجرانا إلى إضافة لاعب في الصفقة لتقليل المقابل المادي لضم البوسني، وقد استقر على راكيتيتش رغم أن فريق السيدة العجوز كان يرغب في لاعب خط وسط أصغر سنًا.
ميسي لن يعود للأرجنتين
ابن عم البرغوث يشكك في إمكانية عودة الأسطورة لنيولز أولد بويز حيث بدأ
من غير المرجح أن يعود ليونيل ميسي للعب مع نيويلز أولد بويز، وفقًا لابن عمه ماكسي بيانكوتشي.
وقال بيانكوتشي لـ Ataque Futbolero عبر أولي: "لولا انعدام الأمن ، ليس لدي شك في أنه سيلعب في الأرجنتين ، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر عليه عندما يعود إليه".
"حلمي أن أتمكن من رؤية ليو في نيويلز ، لكني أرى الأمر مستحيلاً. من الصعب تخيل أن ميسي يلعب كلاسيكو، على الأطفال الذهاب إلى المدرسة ... المدينة أصبحت جحيمًا."
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على كييزا التفكير جيدًا قبل ترك فيورنتينا
حذر أليساندرو ديامانتي فيديريكو كييزا من أنه قد يرغب في التفكير مرتين قبل أن يقرر مغادرة فيورنتينا.
ارتبط اللاعب الإيطالي الدولي البالغ من العمر 22 عامًا بمجموعة من الأندية مؤخرًا، على غرار إنتر ويوفنتوس وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
لكن ديامانتي، الذي لعب مع فيورنتينا عبر فترتي على سبيل الإعارة، قال إن الملكية الجديدة يمكن أن تشهد ازدهار الفيولا في السنوات القادمة.
عوار بديل بيانيتش في يوفنتوس
بحسب Le10Sport، فإن يوفنتوس سيتحرك لنجم ليون حسام عوار إذا غادر ميراليم بيانيتش في سوق الانتقالات.
ارتبط متوسط الميدان البوسني بالانتقال إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد، ويبدو أن مسيرته مع يوفنتوس لمدة أربع سنوات ستنتهي مع حلول الميركاتو.
برشلونة يستعين بمانشستر سيتي لضم لاوتارو
البلاوجرانا يبحث عن تخفيض المقابل المادي بصفقة تبادلية ثلاثية
يأمل برشلونة في الحصول على توقيع لاوتارو مارتينيز من إنتر في صفقة تبادلية ثلاثية تشمل نيلسون سيميدو وجواو كانسيلو، حسب تقارير سبورت الكتالونية.
يحرص البلاوجرانا على ضم المهاجم الأرجنتيني مع بداية سوق الانتقالات، لكنه يتطلع إلى صفقة تبادلية لخفض سعره.
وبحسب الصفقة المقترحة سيذهب سيميدو إلى مانشستر سيتي، مما سيسمح لكانسيلو بالعودة إلى الإنتر حيث لعب على سبيل الإعارة في 2017-18.
بايرن ميونخ يستعد للتحرك من أجل ساني
الفريق البافاري رصد 50 مليون جنيه استرليني من أجل ضم الألماني
يستعد بايرن ميونخ لتقديم عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (61 مليون دولار) من أجل ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لصحيفة التيليغراف.
ارتبط أبطال الدوري الألماني ارتباطًا وثيقًا بالجناح وكانوا يأملون في ضمه مقابل 35 مليون جنيه استرليني (43 مليون دولار).
وعلى الرغم من أن فيروس كورونا تسبب في انخفاض الأسعار، قبل بايرن دفع المزيد لجلب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.
دي شيليو بديل سيميدو في برشلونة
بحسب ماركا، دخل برشلونة في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل ضم الظهير الأيمن ماتيا دي شيليو في سوق الانتقالات.
لم يتمكن الكتلان من التوصل إلى اتفاق مع نيلسون سيميدو بشأن تمديد العقد وعرضوا البرتغالي للبيع نتيجة لذلك.
ومع البحث عن ظهير أيمن جديد، اتجه البلوجرانا إلى البيانكونيري لضم الإيطالي الذي قد يكلف حوالي 10 مليون يورو (9 مليون جنيه استرليني / 11 مليون دولار).
ديمبيلي أقرب لمانشستر يونايتد من أي وقتٍ مضى
مهاجم ليون في طريقه للعودة للدوري الإنجليزي بعد 4 سنوات من الرحيل
وافق مانشستر يونايتد على صفقة بقيمة 70 مليون يورو (62 مليون جنيه استرليني / 76 مليون دولار) للتعاقد مع مهاجم ليون موسى ديمبيلي، وذلك بحسب تودوفيتشيس.
سيعود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى إنجلترا بعد مغادرته فولهام في عام 2016 للانضمام إلى سلتيك، حيث قضى موسمين قبل الانتقال إلى مسقط رأسه فرنسا.
سجل ديمبيلي 22 هدفًا لليون في موسم 2019-20، والذي ألغي بسبب فيروس كورونا وتوج باريس سان جيرمان به.