أخبار الانتقالات: جوارديولا لن يعود لبرشلونة وهالاند يتجاهل ريال مدريد

عقد الأوروجوياني مع باريس سان جيرمان ينتهي هذا الصيف

لا يزال إدينسون كافاني غير متأكد من مستقبله في باريس سان جيرمان مع انتهاء عقده في نهاية يونيو القادم.

شهد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا انخفاض وقت لعبه هذا الموسم، حيث فضل المدرب الثلاثي نيمار وكيليان مبابي وماورو إيكاردي في الهجوم.

تم ربط كافاني بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، ولكن لا يزال بإمكانه تمديد عقده مع العاصمي الفرنسي.