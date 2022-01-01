أخبار اليوم الأخير في الميركاتو | عودة إريكسن .. وآرسنال يتحرك لضم موراتا

آرسنال يتحرك لمحاولة التعاقد مع موراتا
صحيفة "ميرور" الإنجليزية تؤكد أن آرسنال بدأ التحرك في محاولة للتعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.
ويلعب موراتا مع يوفنتوس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، وبعد وصول دوشان فلاهوفيتش إلى "السيدة العجوز" أصبح مصير الإسباني الدولي مهددًا، ويبحث بالفعل عن نادٍ جديد.
رامزي يقترب من مغادرة يوفنتوس
صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية تؤكد أن وولفرهامبتون الإنجليزي مستعد للتعاقد مع آرون رامزي لاعب يوفنتوس خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.
وكشفت الصحيفة أن وكيل الأعمال البرتغالي جورج مينديش يعمل في الكواليس لإنهاء الصفقة، حيث يسعى يوفنتوس للحصول على المال بدلًا من مغادرة رامزي بالمجان في نهاية الموسم.
زكريا يصل لإجراء الكشف الطبي في يوفنتوس
#Juventus: #Zakaria è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Zakaria has arrived at J Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus🇨🇭⚪️⚫️@Goalitalia @Goal pic.twitter.com/vMU1G72lbI— Romeo Agresti (@romeoagresti) January 31, 2022
مانشستر يونايتد يقتحم سباق ديمبيلي
حسب "Footmercato" فإن مانشستر يونايتد يحاول خطف صفقة التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة من باريس سان جيرمان.
مانشستر يونايتد تحرك في الساعات الأخيرة من أجل محاولة خطف ديمبيلي، المرتبط بشدة بالانتقال إلى باريس.
ويبحث يونايتد عن مهاجم بعد إعارة أنتوني مارسيال إلى إشبيلية، ويرى أن ديمبيلي مناسب لأفكار رالف رانجنيك.
انهيار انتقال جونز إلى بوردو
أكد فابريتسيو رومانو انهيار صفقة انتقال فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد إلى نادي بوردو الفرنسي.
الناديان توصلا بالفعل إلى اتفاق على الصفقة، لكن جونز هو من رفض الفرصة، ليؤدي ذلك إلى انهيارها.
After agreement reached between Manchester United and Bordeaux, Phil Jones has decided to turn down this opportunity. 🚫 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022
Loan deal seems to be collapsed, as things stand.
واتفورد يقترب من ضم رامزي
أفادت محطة "Talksport" الإنجليزية أن نادي واتفورد ينافس نادي أبردين على التعاقد مع الظهير كالفن رامزي.
اللاعب صاحب التسعة عشر عامًا هو مصدر اهتمام عدد من الأندية من بينها بولونيا الإيطالي.
لو سيلسو يقترب من فياريال
محطة "Talksport" الإذاعية الإنجليزية كشفت أن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو قريب للغاية من الانتقال إلى فياريال الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
فياريال تمكن من التفوق على ليون الفرنسي في صراع التعاقد مع الأرجنتيني الدولي، الذي لم يجد فرصة منذ تولى أنطونيو كونتي تدريب توتنهام.
ليفربول يسارع لإنهاء صفقة كارفاليو
الصحفي فابريتسيو رومانو أكد أن ليفربول يسارع الزمن لإنهاء صفقة التعاقد مع البرتغالي فابيو كارفاليو مهاجم نادي فولهام.
وكشف رومانو أن المفاوضات بين الناديين ستدخل المراحل الأخيرة، حيث قدم ليفربول عرضًا بقيمة سبعة ملايين يورو إلى فولهام من أجل ضم كارفاليو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
Talks between Liverpool and Fulham for Fabio Carvalho will now enter into final stages. €7m proposal on the table confirmed but structure of the deal to be discussed - payment terms, installments and more. 🔴🇵🇹 #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022
Fulham want Carvalho to stay on loan until end of the season. pic.twitter.com/KNwHKi35xB
ليدز يونايتد يتحرك لضم لاعب تشيلسي
صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية تؤكد أن نادي ليدز يونايتد يسعى إلى ضم كينيدي لاعب وسط نادي تشيلسي.
وقضى اللاعب النصف الأول من موسم 2021-22 معارًا إلى نادي فلامنجو البرازيلي، لكن تشيلسي قرر قطع إعارته.
وتواصل ليدز مع تشيلسي من أجل التعاقد مع كينيدي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، لكن المفاوضات تتقدم ببطء.
إريكسن يعود إلى الملاعب من بوابة برينتفورد
نادي برينتفورد الإنجليزي نجح في التعاقد رسميًا مع الدنماركي كريستيان إريكسن، ليعود نجم إنتر السابق إلى الملاعب بعد الأزمة الصحية التي داهمته في بطولة أمم أوروبا الماضية.
✍ Welcome to Brentford, @ChrisEriksen8 👊#BrentfordFC 🐝 #EriksenJoins pic.twitter.com/O8h5WbdUZ2— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022