أخبار اليوم الأخير في الميركاتو | عودة إريكسن .. وآرسنال يتحرك لضم موراتا

صحيفة "ميرور" الإنجليزية تؤكد أن آرسنال بدأ التحرك في محاولة للتعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

ويلعب موراتا مع يوفنتوس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، وبعد وصول دوشان فلاهوفيتش إلى "السيدة العجوز" أصبح مصير الإسباني الدولي مهددًا، ويبحث بالفعل عن نادٍ جديد.