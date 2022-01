أخبار اليوم الأخير في الميركاتو | عودة إريكسن .. وآرسنال يتحرك لضم موراتا

الصحفي فابريتسيو رومانو أكد أن ليفربول يسارع الزمن لإنهاء صفقة التعاقد مع البرتغالي فابيو كارفاليو مهاجم نادي فولهام.

وكشف رومانو أن المفاوضات بين الناديين ستدخل المراحل الأخيرة، حيث قدم ليفربول عرضًا بقيمة سبعة ملايين يورو إلى فولهام من أجل ضم كارفاليو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

