أخبار الانتقالات | يونايتد يتفق مع جاكبو .. وآرسنال يستهدف نجم ميلان

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق شخصي مع جاكبو
موقع "CaughtOffside" الإنجليزي أكد أن مانشستر يونايتد تمكن من التوصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع الهولندي كودي جاكبو نجم نادي أيندهوفن.
ويعد جاكبو واحدًا من بين أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا في مركز الجناح، ومانشستر يونايتد مصمم على ضمه لتحسين خياراته الهجومية.
مانشستر يونايتد يراقب نجم نيوكاسل
موقع "ميديا فوت" الفرنسي أكد أن مانشستر يونايتد يفكر في التحرك للتعاقد مع آلان سان ماكسيمين جناح نادي نيوكاسل يونايتد.
ويسعى إريك تين هاج لجلب خيارات هجومية جديدة إلى مانشستر يونايتد، وقد يتحرك "الشياطين الحمر للتعاقد مع سان ماكسيمين في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.
خيار جديد أمام برشلونة للتخلص من برايثوايت
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة اقترب من إيجاد مخرج لمهاجمه الدنماركي مارتين برايثوايت.
الصحيفة أكدت أن برشلونة يسعى للتخلص من راتب الدنماركي الكبير لتحسين كتلة الرواتب في الفريق، وأن نادي ريال مايوركا قد يتحرك للتعاقد معه.
آرسنال يستهدف التعاقد مع تونالي
أكدت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن بحث آرسنال عن لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية يتواصل، وأصبح الإيطالي ساندرو تونالي نجم ميلان أحد أهداف "الجانرز".
ويظل البلجيكي يوري تيليمانس نجم وسط ليستر سيتي هو الخيار المفضل لإدارة آرسنال، لكن التحرك نحو تونالي قد يتم في حالة فشل صفقة البلجيكي.
فرنانديش يلمح لرحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد
أكد البرتغالي برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد أن مواطنه كريستيانو رونالدو سيتخذ القرار بشأن مستقبله قريبًا.
وقال برونو: "مستقبل رونالدو؟ ربما أعرف شيئًا، لكن لن أكون الشخص الذي يتحدث عن الأمر".
وأضاف: "حتى الآن هو لاعب في مانشستر يونايتد، إنه هادئ، وإذا ما كان سيرحل أو سيبقى، فإنه سيتحدث قريبًا كما قال".
أومتيتي يقترب من الانتقال إلى ليتشي
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن نادي ليتشي الإيطالي يعمل على التوصل إلى اتفاق مع برشلونة بشأن المتغيرات في صفقة استعارة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.
برشلونة سيتكفل بكامل راتب أومتيتي خلال الموسم، لكن النادي الكتالوني في المقابل سيحصل على متغيرات بناء على عدد مرات مشاركة الفرنسي في المباريات.
ومن المتوقع أن يتوجه أومتيتي إلى إيطاليا يوم الأربعاء للخضوع للفحص الطبي وإتمام انتقاله إلى ليتشي.
تشيلسي متفائل بإتمام صفقة أوباميانج
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن جميع الأطراف تشعر بالتفاؤل لإنهاء صفقة انتقال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من برشلونة الإسباني إلى تشيلسي.
التقرير أشار إلى أن توماس توخيل مدرب تشيلسي يرغب في ضم أوباميانج، وأن الجابوني يرغب في العودة إلى لندن.
كما أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين تشيلسي وأوباميانج، والمفاوضات بين برشلونة و"البلوز" دخلت مراحلها الأخيرة.
تين هاج يؤكد أن يونايتد لم يخرج من سوق الانتقالات
أكد الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه لم يخرج بعد من سوق الانتقالات، وذلك بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
وقال تين هاج: "قلنا إننا سنتعاقد فقط مع اللاعبين المناسبين، فترة الانتقالات مستمرة، وترون أننا لا نحتاج فقط إلى العدد بل إلى الجودة".
يوفنتوس يقترب من ضم ميليك
أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن نادي يوفنتوس توصل إلى اتفاق للتعاقد مع البولندي أركاديوش ميليك مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي.
دي مارزيو أكد أن ميليك سينضم إلى يوفنتوس على سبيل الإعلان، مع خيار الشراء مقابل ثمانية ملايين يورو في الصيف المقبل.