أخبار الانتقالات | أول صفقات الصيف لبرشلونة، وضغط باريس يتزايد

باريس سان جيرمان يزيد الضغوط على مبابي
أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يضغط بكافة السبل من أجل تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي في أسرع وقت ممكن.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الإدارة والجماهير يحاولون بكل ما لديهم من قوة أن يحسموا ذلك الملف قريبًا قبل أن يوقع لصالح ريال مدريد.
صراع بين آرسنال ومانشستر يونايتد على فابيان رويز
كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب الإسباني فابيان رويز من صفوف نابولي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، والذي أكد أن آرسنال أيضًا يريد أن يضم اللاعب لصفوفه في ظل الراتب القليل الذي يحصل عليه في إيطاليا.
لابورتا: أتمنى أن يعيد ديمبيلي التفكير في التجديد لبرشلونة!
أعرب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن أمله في أن يبدل عثمان ديمبيلي رأيه فيما يتعلق بتجديد عقده مع النادي الكتالوني.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لابورتا خلال حدث دعائي، وتحدث خلاله عن مستوى بيدري وبرشلونة تحت قيادة تشافي والمنافسة على الدوري الإسباني.
"خليفة ريكيلمي" ونجم ريفر .. برشلونة يوجه أنظاره إلى شباب الأرجنتين
يرغب نادي برشلونة الإسباني في مواصلة العمل على مراقبة أبرز النجوم الشباب في كرة القدم بأمريكا الجنوبية، ويوجه أنظاره الآن إلى الأرجنتين.
برشلونة قام خلال الفترة الماضية بعمل جيد في متابعة النجوم الشباب في البرازيل، ويعد قريبًا من ضم أنجيلو جابرييل نجم نادي سانتوس.
ومع ظهور جيل جديد يمتلك مميزات رائعة في كرة القدم الأرجنتينية، فإن برشلونة قرر ألا يغفل الأمر، ويحاول الظفر باثنين من نجوم الجيل الجديد.
خطوة جديدة من أبو جبل تؤكد اتفاقه مع النصر
أقدم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك على خطوة جديدة تدعم الأحاديث حول توصله لاتفاق مع النصر السعودي للعب له بدسًا من الموسم القادم.
حارس المرمى الذي لفت الأنظار بقوة بأدائه المميز مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد تحدثت الصحافة السعودية والمصرية عن توقيعه عقد مع النصر يبدأ الصيف القادم.
برشلونة يحسم صفقة كيسييه من ميلان بأقل التكاليف!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نجاح برشلونة في حسم عملية ضم اللاعب الإيفواري فرانك كيسييه من صفوف ميلان الإيطالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني أنهى الصفقة بشكل كامل، وأن اللاعب سينضم بشكل مجاني لهم.
راموس مطلوب في الدوري الأمريكي
أكدت تقارير صحفية فرنسية عن وجود رغبة أمريكية في ضم النجم الإسباني سيرخيو راموس للدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو"، والذي أكد أن مدافع باريس سان جيرمان مطلوب في لوس أنجلوس جالاكسي بشكل مجاني في الصيف.
مستقبل أسينسيو على المحك في مدريد .. وكبار إيطاليا يترقبون
أصبح ماركو أسينسيو أحد الركائز الأساسية في كتيبة نادي ريال مدريد خلال النصف الثاني من موسم 2021-22، بعد الجزء الأول من الموسم الذي لم يتمكن فيه أي لاعب من شغل مركز الجناح الأيمن في النادي الملكي.
أسينسيو تمكن من فرض نفسه على كتيبة كارلو أنشيلوتي بالطريقة التي أرادها، ليشكل المثلث الهجومي مع كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، حيث تمكن الثلاثي من تسجيل 75% من أهداف ريال مدريد خلال الموسم الحالي.