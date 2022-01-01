أخبار الانتقالات | أول صفقات الصيف لبرشلونة، وضغط باريس يتزايد

أقدم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك على خطوة جديدة تدعم الأحاديث حول توصله لاتفاق مع النصر السعودي للعب له بدسًا من الموسم القادم.

حارس المرمى الذي لفت الأنظار بقوة بأدائه المميز مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد تحدثت الصحافة السعودية والمصرية عن توقيعه عقد مع النصر يبدأ الصيف القادم.

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