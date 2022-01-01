أخبار الانتقالات | ويليان يعود، وتين هاج يجبر مدافع مانشستر يونايتد على الرحيل!

علمت صحيفة "as" الإسبانية أن برشلونة توصل بالفعل لاتفاق على التعاقد مع ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي بعد حل كافة المشاكل مع البلوز.

وأوضحت أن النادي الكتالوني سيدفع لنظيره الإنجليزي مبلغ يقرب من 8 ملايين يورو، وسيسافر إلى برشلونة يوم الثلاثاء لإنهاء كل تفاصيل الصفقة.

ومن جانبه يطمح المدرب تشافي هيرنانديز في الاعتماد على اللاعب بأقرب وقت ممكن، حيث من الممكن أن يظهر ضد ريال سوسيييداد يوم الأحد 21 أغسطس بالدوري لإسباني.