أخبار الانتقالات | وكيل ماني يصدم ليفربول وإنتر ينصاع للوكاكو

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن إنتر أصبح منفتحاً أكثر على فكرة إعادة روميلو لوكاكو إلى صفوفه الصيف المقبل.

وبحسب التقرير، إنتر سيتحرك لضم اللاعب في صورة وحيدة هي إعارة دون دفع مقابل كبير، مع تخفيض للاعب لراتبه.