أخبار الانتقالات | ورطة برشلونة وبديل غير متوقع لماني في ليفربول

نونيز يرحب بمانشستر
أبدى داروين نونيز مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي، استعداده للانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد وفقًا لتقرير من موقع "talkSPORT" الإنجليزي.
وقال الموقع إن الشياطين الحمر يتطلعون لتعزيز خط الهجوم من خلال ضم نونيز، لكن بنفيكا يرفض التخلي عنه بأقل من 68 مليون جنيه استرليني.
مهمة شبه مستحيلة
أكد جيمس بيرس الصحفي بموقع "The Athletic" الإنجليزي، اهتمام ليفربول بالتعاقد مع جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند.
ومع ذلك تبدو الصفقة غاية في الصعوبة هذا الصيف، لأن دورتموند خسر إرلينج هالاند ولا يريد التخلي عن المزيد من النجوم.
وفي حالة ترحيب النادي الألماني بالصفقة، فلن يقبل بالتخلي عن صاحب الـ18 سنة بأقل من 80 مليون جنيه استرليني.
باريس يحاول إغراء ماني
قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الدخول في سباق من أجل التعاقد مع الجناح السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول.
ورطة ديست
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع سيرجينو ديست ظهير أيمن برشلونة.
وأوضحت أن النادي الكتالوني أبدى استعداده للتخلي عن خدمات الظهير الأمريكي، ولكن اللاعب أخبر ناديه برغبته في البقاء.
وهو ما يضع إدارة ناديه في ورطة، حيث كانت تطمح في بيعه لتوفير المزيد من الأموال للإنفاق على صفقات جديدة.
محاولة لخطف ماونت
قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع ميسون ماونت لاعب وسط نظيره تشيلسي.
الغموض يحيط بمستقبل ماونت بسبب تعثر المفاوضات لتوقيعه على عقد جديد، لذلك قرر الشياطين الحمر محاولة إغراء اللاعب لخطفه من البلوز.
رسالة بيل
نشر جاريث بيل جناح ريال مدريد رسالة مؤثرة للنادي الإسباني وجماهيره عقب رحيله عن النادي بعد انتهاء عقده.
It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD— Gareth Bale (@GarethBale11) June 1, 2022
بديل ماني
قام نادي ليفربول الإنجليزي، بتحديد أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحسبًا للرحيل المتوقع للجناح السنغالي ساديو ماني.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن يورجن كلوب يريد التعاقد مع جواو بيدرو جناح واتفورد والذي يبلغ من العمر 20 سنة.
قنبلة صلاح
أصبح من حكم المؤكد بقاء النجم المصري محمد صلاح في ليفربول للموسم القادم، ولكن هل يعني ذلك استمراره مع الريدز لفترة أطول؟
كيليني إلى الولايات المتحدة
كشف روميو أجريستي مراسل موقع "جول" عن توصل نادي "لوس أنجلوس إف سي" لاتفاق مع المدافع المخضرم جورجيو كيليني.
وأوضح أن اللاعب سيوقع على عقد مدته 18 شهرًا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي يوفنتوس الإيطالي.