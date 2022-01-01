أخبار الانتقالات | هدف جديد لدعم وسط يونايتد .. وتشافي يكشف مصير دي يونج

إيسكو يجري الكشف الطبي في إشبيلية
Good morning, Sevillistas! 👍 pic.twitter.com/YqHKWY7txM— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 8, 2022
مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم هدف جديد في الوسط
صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن مانشستر يونايتد يعمل على إتمام صفقة التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب خط وسط نادي يوفنتوس الإيطالي.
وسيكون على مانشستر يونايتد أن يقرر ما إذا كان سيستمر في مطاردة فرينكي دي يونج، أو انتظار نتيجة المفاوضات مع يوفنتوس لإتمام التعاقد مع رابيو.
ومع تبقي عام واحد فقط في عقد رابيو مع يوفنتوس، فإن المفاوضات تبدو أسهل مع "البيانكونيري" وهو ما قد يقرب مانشستر يونايتد من إتمام الصفقة.
تشافي يتحدث عن مستقبل دي يونج مع برشلونة
أصر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على أنه يخطط للموسم الجديد بتواجد الهولندي فرينكي دي يونج مع الفريق.
وقال تشافي بعد الفوز العريض على بوماس المكسيكي في كأس جوان جامبر: "هو يعلم تفكيري وما يريده النادي منه، بالطبع أعتمد عليه، إنه لاعب عظيم".
برشلونة يقترب من إتمام صفقة ألونسو
الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن برشلونة سوف ينهي كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي الإنجليزي قريبًا.
رومانو أشار إلى أن المفاوضات بين الناديين دخلت مراحلها الختامية في الأيام الأخيرة، ويتبقى رتوش أخيرة لإنهاء الصفقة، التي ستكلف برشلونة أقل من عشرة ملايين يورو.
ومن جانبه، فإن رغبة ألونسو الوحيدة حاليًا هي الانضمام إلى برشلونة في أسرع وقت ممكن.
نجم وسط باريس يقترب من إيفرتون
موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أكد أن السنغالي إدريسا جاي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرضًا من نوتنجهام فورست من أجل العودة إلى إيفرتون.
ومن المنتظر أن يوقع جاي على عقود انضمامه من جديد إلى "التوفيز" الذي رحل عنه إلى "حديقة الأمراء" في 2019، خلال الأيام القليلة القادمة.
بايرن لا يرغب في بيع ساني
صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أكدت على عدم وجود أي نية لدى نادي بايرن ميونخ للتخلي عن جناحه ليروي ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
التقرير كشف أنه على الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ساني، إلا أن بايرن ميونخ لم يُقدم له أي عروض للتعاقد مع اللاعب.
إنتر يقترب من بيع مهاجمه إلى ساسوولو
الصحفي الإيطالي ماركو بارزاجي كشف عن تحرك ساسوولو للحصول على خدمات أندريا بينامونتي مهاجم إنتر.
بارزاجي أكد أن ساسوولو سيقدم عرضًا إلى إنتر بقيمة 18 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات للتعاقد مع بينامونتي، فيما سيضع "النيراتزوري" شرطًا في العقد لإعادة شراء اللاعب.
يونايتد يتحرك للانقضاض على أرناوتوفيتش
أكد شقيق ووكيل أعمال النجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش على وجود اهتمام من أندية معروفة جدًا بالتعاقد مع مهاجم وست هام السابق.
ومن "جول GOAL" يمكن تأكيد أن مانشستر يونايتد هو النادي المهتم بالحصول على خدمات مهاجم نادي بولونيا الإيطالي.
سانشيز يقترب من الانتقال إلى مارسيليا
الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن التشيلي أليكسيس سانشيز اقترب من الانضمام إلى صفوف مارسيليا الفرنسي.
رومانو أشار إلى أن انتقال سانشيز إلى مارسيليا سيتم خلال الأسبوع الجاري مباشرة بعد أن يفسخ اللاعب عقده مع إنتر الإيطالي.
وكشف رومانو أن سانشيز سيوقع عقدًا مع مارسيليا حتى صيف 2024.