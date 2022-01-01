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أخبار الانتقالات | هجرة جماعية في باريس وضربة جديدة في نيوكاسل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 13 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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psg mbappe neymar
(C)Getty Images

بوجبا يفاضل بين باريس ويوفنتوس

2022-03-13T07:54:42.199Z

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مانشستر يراقب لوكاس

2022-03-13T07:52:22.836Z

أوضح موقع "فيكاخيس" أن مانشستر يونايتد يراقب لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا.

اللاعب عاد لمستواه والتألق مع البافاري ولكن بحسب التقرير يعتبره يونايتد معوض مستقبلي ممكن لقائده هاري ماجواير.

هجرة جماعية مرتقبة في باريس

2022-03-13T07:52:01.405Z

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عرض اتحادي مغري لطارق حامد

2022-03-13T07:51:26.078Z

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صلاح ولوكاكو مرشحان لتعويض هالاند في برشلونة

2022-03-13T07:50:56.500Z

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أربعة عروض لأبو جبل

2022-03-13T07:50:23.348Z

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ماتا مستمر في مانشستر ولكن ليس لاعباً

2022-03-13T07:49:10.342Z

ذكرت "صن" أن خوان ماتا سيبقى في صفوف مانشستر يونايتد ولكن ليس في مركزه الحالي كلاعب.

الدولي الإسباني قد يعتزل بحسب التقرير ويتقلد منصباً في الجهاز الفني، ولكنه لم يقرر مصيره بعد في ظل وجود عروض إيطالية وإسبانية.

نيوكاسل يستهدف فيليبس

2022-03-13T07:47:26.682Z

ذكرت "ديلي ميل" أن نيوكاسل يستهدف التعاقد مع نجم ليدز والدولي الإنجليزي كالفين فيليبس.

متوسط الميدان يحظى باهتمام من قبل أستون فيلا، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق من أجل التجديد مع ليدز.