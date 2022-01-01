أخبار الانتقالات | هجرة جماعية في باريس وضربة جديدة في نيوكاسل

ذكرت "صن" أن خوان ماتا سيبقى في صفوف مانشستر يونايتد ولكن ليس في مركزه الحالي كلاعب.

الدولي الإسباني قد يعتزل بحسب التقرير ويتقلد منصباً في الجهاز الفني، ولكنه لم يقرر مصيره بعد في ظل وجود عروض إيطالية وإسبانية.