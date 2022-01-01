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أخبار الانتقالات | هالاند يساعد فودين وبرشلونة يُغري قائد تشيلسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 3 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Phil Foden Manchester City 2021-22
Getty Images

صلاح قريب من البقاء في ليفربول

2022-04-03T09:33:19.842Z

التفاصيل هنا

آرسنال يتابع ثنائي السيري آ

2022-04-03T09:31:49.750Z

قالت "توتوسبورت" إن آرسنال يستهدف مهاجمين من الدوري الإيطالي لتعزيز هجومه الصيف المقبل.

وقال التقرير إن المدفعجية سيعودون للاهتمام بلاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، وفيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي.

وصول هالاند يساعد فودين

2022-04-03T09:29:16.600Z

أفادت "ديلي ستار" أن نجم مانشستر سيتي الشاب فيل فودين سيكون أحد أكبر المستفيدين إذا ضم فريقه إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

وأضاف التقرير أن سيتي قرر رفع راتب الإنجليزي الشاب إذا ضم النرويجي حتى لا يشعر الأول بعدم تقدير موهبته.

خطوة جديدة من ليفاندوفسكي نحو برشلونة

2022-04-03T09:28:09.658Z

بحسب "سبورت" فنجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفكسي قد أعطى موافقته لبرشلونة على الانتقال لصفوفه الصيف المقبل.

وقالت تقارير في وقت سابق إن البولندي مرشح ليكون المعوض لصفقة إرلينج هالاند التي تبدو صعبة المنال للبلوجرانا.

برشلونة يغري أثبيليكويتا

2022-04-03T09:25:49.079Z

أوضح فابريزيو رومانو أن عرض برشلونة لقائد تشيلسي سيزار أثبيليكويتا لازال قائماً، وعبارة عن عامين وبند بعام ثالث إضافي.

وكان مدرب البلوز توماس توخيل قد أكد إن اللاعب الإسباني قد تم تفعيل بند تمديد عقده حتى 2023 ولكن ليس أكيداً بعد استمراره الموسم المقبل.