أخبار الانتقالات | هالاند يساعد فودين وبرشلونة يُغري قائد تشيلسي

أوضح فابريزيو رومانو أن عرض برشلونة لقائد تشيلسي سيزار أثبيليكويتا لازال قائماً، وعبارة عن عامين وبند بعام ثالث إضافي.

وكان مدرب البلوز توماس توخيل قد أكد إن اللاعب الإسباني قد تم تفعيل بند تمديد عقده حتى 2023 ولكن ليس أكيداً بعد استمراره الموسم المقبل.