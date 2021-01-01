أخبار الانتقالات | هازارد يعود إلى فرنسا وحقيقة رجوع سانشيز لبرشلونة

رحيل إريكسن
ذكرت "لاجازيتا" أن كريستيان إريكسن في طريقه لفض عقده رسمياً مع إنتر بعد رفض الهيئة الرياضية الإيطالية منحه الإذن للعب بالبلاد.
وترفض الهيئة مشاركة الدنماركي بجهاز إنعاش قلبي بسبب قواعد البلاد، مما يعني رحيله، وسط تقارير تربطه بالعودة لأودينسي الدنماركي فريقه الأول، إذ تسمح البلاد هناك له باللعب بالجهاز.
لاعب هلالي يطلب الرحيل
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إيكوني يقترب من فيورتينا
علق رئيس ليل على التقارير التي تؤكد انتقال مهاجم الفريق جوناثان إيكوني لصفوف فيورنتينا هذا الشتاء.
وقال الرئيس إن اللاعب تركيزه منصب بالكامل على مشروع ليل، ولن يدور الحديث بخصوص معوضه إلا إذا رحل رسمياً.
سانشيز ليس أولوية لبرشلونة
أوضحت "موندو" أن سيكون صعباً انتقال أليكسيس سانشيز إلى برشلونة عكس ما أُشيع مؤخراً بخصوص صفقة تبادلية وشيكة مع إنتر.
وقال التقرير إن هدف برشلونة الأول هو فيران توريس من مانشستر سيتي، وفي حال عدم ضمه، يعد سانشيز أحد البدائل.
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رئيس ليل يرحب بعودة هازارد
رحب أوليفيه ليتانج، رئيس ليل، مع "ليكيب دي سوار" بفكرة إعادة لاعب ريال مدريد إيدين هازارد لصفوف ناديه.
هازارد الذي كانت بدايته الاحترافية من الفريق الفرنسي لا يعيش أفضل فتراته في إسبانيا وهو ما علق عليه ليتاج: "عودة هازارد؟ تبدو مستحيلة، ولكن لا مستحيل هنا، سأذهب لإسبانيا بنفسي لأحقق الأمر، لاعب رائع ولكنه في ريال مدريد ويملك عقداً هناك".
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