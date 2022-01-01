أخبار الانتقالات | هازارد يحسم قراره بالرحيل، ، وليدز يرفض عرض برشلونة

هازارد ينفي إمكانية الرحيل عن ريال مدريد
نفى إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، وجود خطة لرحيله عن النادي في الصيف المقبل.
وأكد في تصريحات صحفية أنّه يبحث عن فرصة جديدة بعد تعافيه من الإصابة لتقديم كل ما لديه الموسم المقبل مع ريال مدريد.
كافاني قد يعود إلى الدوري الإيطالي
كشفت Calciomercato اقتراب فيورنتينا من التوقيع مع إيدنسون كافاني من مانشستر يونايتد.
وأوضحت أنّ اللاعب سوف يغادر في الصيف المقبل ويترقب العروض المختلفة.
ليدز يرفض عرض برشلونة لأجل رافينيا
بحسب Football Transfers فإنّ ليدز يونايتد رفض عرض برشلونة لأجل التعاقد مع رافينيا.
النادي الكتالوني كان مستعدًا لدفع 55 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.
ماني يريد بايرن ميونخ
أكدت تقارير صحفية أن النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول يوافق بشكل واضح على الانضمام لصفوف بايرن ميونخ خلال الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "فلورين بلتنبيرج والذي أكد أن هناك تحركات بين اللاعب ووكيله من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت.
ميلان يعرض على توموري الاستمرار
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ميلان قد عرض على لاعبه فيكايو توموري أن يستمر رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة لما هو أبعد من نهاية عقده.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، فالنادي يأمل في تحسين عقده الذي لا ينتهي قبل ثلاث سنوات أخرى لدوره الكبير في استعادة الدوري الإيطالي.
دي بروينه يحسم مستقبله
أكد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي إنها سيستمر في صفوف النادي الإنجليزي لأطول فترة ممكنة.
وقال دي بروينه: "لقد تواجدت هنا لمدة سبع سنوات، وأحب الجميع، هذا هو فريقي ولا يزال عقدي مستمرًا لثلاث سنوات أخرى، سأستمر بكل تأكيد ولا يوجد لدي أي خطط أخرى".
لياو على رادار ريال مدريد
يتابع نادي ريال مدريد النجم البرتغالي رافاييل لياو جناح ميلان الفائز بالدوري الإيطالي وجائزة أفضل لاعب في البطولة قبل أيام.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب ضمن خيارات النادي الملكي لتعويض فشل صفقة مبابي.
نيوكاسل يريد مدافع أتلتيكو مدريد
يبدو أن نادي نيوكاسل لن تتوقف أخبار الانتقالات المحيطة به عن الظهور خلال السوق الصيفي في ظل وجود مالك جديد في الصورة.
فبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا كرونيكل" فالنادي مهتم بضم اللاعب رينان لودي من صفوف أتلتيكو مدريد.
ريال مدريد يريد تعويض مبابي بستيرلينج
كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى ريال مدريد في الحصول على خدمات النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج من صفوف مانشستر سيتي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الملكي يرى أن ستيرلينج هو الأنسب لتعويض فشل صفقة كيليان مبابي.