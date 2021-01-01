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أخبار الانتقالات | نيوكاسل يضم نجم الدوري السعودي واشتعال سباق فلاهوفيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 26 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Vlahović vlahovic fiorentina
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إنتر يخطط لهاندانوفيتش

2021-12-26T07:31:33.012Z

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر سيعرض على حارسه سمير هاندانوفيتش البقاء والتجديد ولكن براتب أقل.

النيراتزوري قريبون من حسم صفقة أندري أونانا مجاناً للصيف المقبل، ويريد النادي الإبقاء على السلوفيني كبديل للكاميروني.

هل يلعب هالاند في ليدز؟ فقط في الخيال

2021-12-26T07:25:42.683Z

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نيوكاسل يستهدف إيجالو

2021-12-26T07:25:42.099Z

ذكرت "سكاي" أن نيوكاسل يستهدف ضم أوديون إيجالو، مهاجم الشباب ونيجيريا، في يناير.

وسبق للاعب أن مثل واتفورد ومانشستر يونايتد في إنجلترا، ما يشجع نيوكاسل للاستعانة بخبراته.

سيتي ضد بيع أكي

2021-12-26T07:25:41.384Z

أوضحت "The Athletic" أن ناثان أكي، مدافع مانشستر سيتي، لن يرحل في يناير.

وقالت تقارير إن اللاعب مرشح للخروج في الميركاتو المقبل، وسط اهتمام من وست هام.

اشتعال سباق فلاهوفيتش

2021-12-26T07:25:38.695Z

نقلت "il masseggero" بأن آرسنال تفوق على يوفنتوس بسباق التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش.

ويرفض نجم فيورنتينا وهدافه تمديد عقده المنتهي في يونيو 2023، مما قد يدفع الفريق لبيعه حتى في يناير القادم.