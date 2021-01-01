أخبار الانتقالات | نيوكاسل يضم نجم الدوري السعودي واشتعال سباق فلاهوفيتش

إنتر يخطط لهاندانوفيتش
أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر سيعرض على حارسه سمير هاندانوفيتش البقاء والتجديد ولكن براتب أقل.
النيراتزوري قريبون من حسم صفقة أندري أونانا مجاناً للصيف المقبل، ويريد النادي الإبقاء على السلوفيني كبديل للكاميروني.
هل يلعب هالاند في ليدز؟ فقط في الخيال
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نيوكاسل يستهدف إيجالو
ذكرت "سكاي" أن نيوكاسل يستهدف ضم أوديون إيجالو، مهاجم الشباب ونيجيريا، في يناير.
وسبق للاعب أن مثل واتفورد ومانشستر يونايتد في إنجلترا، ما يشجع نيوكاسل للاستعانة بخبراته.
سيتي ضد بيع أكي
أوضحت "The Athletic" أن ناثان أكي، مدافع مانشستر سيتي، لن يرحل في يناير.
وقالت تقارير إن اللاعب مرشح للخروج في الميركاتو المقبل، وسط اهتمام من وست هام.
اشتعال سباق فلاهوفيتش
نقلت "il masseggero" بأن آرسنال تفوق على يوفنتوس بسباق التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش.
ويرفض نجم فيورنتينا وهدافه تمديد عقده المنتهي في يونيو 2023، مما قد يدفع الفريق لبيعه حتى في يناير القادم.