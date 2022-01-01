أخبار الانتقالات | نيوكاسل يريد روديجر وريال مدريد يستغل أزمة أوكرانيا

صراع على نجم ساسوولو
العديد من الأندية تترقب موقف دومينيكو بيراردي جناح نادي ساسوولو الإيطالي، على رأسها آرسنال وليستر سيتي.
وقال الصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا" إن ميلان كذلك يريد التعاقد مع اللاعب، وينافس الثنائي على ضمه في صفقة قد تصل قيمتها 30 مليون يورو.
لعبة الانتظار
أكد الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أن نادي أستون فيلا يفضل الانتظار من أجل تفعيل بند الشراء في عقد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.
وأوضح أن ستيفن جيرارد مدرب الفريق يريد إبقاء اللاعب بقيمة تصل إلى 40 مليون يورو وفقًا لبند إعارته مع برشلونة، لكن الإدارة تريد الانتظار حتى شهر مايو.
محاولة لضم بوجبا
الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" كشف عن تقدم يوفنتوس بعرض من أجل التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.
وأوضح أن المحادثات تثير بمرونة في الوقت الحالي، تمهيدًا لعودة صاحب الـ28 سنة إلى تورينو من جديد وبالمجان.
المنافسة تشتد على روديجر
دخل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في سباق التعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر بالمجان الصيف القادم.
اللاعب عقده ينتهي مع تشيلسي في الصيف، وهناك اهتمام بالحصول على خدماته من مانشستر يونايتد وريال مدريد.
والآن كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، عن دخول نيوكاسل بقوة في السباق لمحاولة إغراء اللاعب.
عرض هام لمزراوي
يبحث نادي بايرن ميونخ الألماني، عن ظهير أيمن جديد، من أجل تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن نصير مزراوي المدافع المغربي المحترف في صفوف أياكس أمستردام، يعتبر من أهم الأهداف للنادي، خاصة لأن عقده ينتهي في الصيف ويمكن ضمه بالمجان.
ريال مدريد يستغل أزمة أوكرانيا
أكدت صحيفة "as" الإسبانية، أن الثنائي ريال مدريد وأتلتيكو، يريدان التعاقد مع فينيسيوس توبياس لاعب شاختار الأوكراني.
وتأتي هذه الخطوة استغلالًا للقرار الأخير بمغادرة اللاعبين الأجانب لأوكرانيا من دون مقابلة، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب صراعها العسكري مع روسيا.
صدمة نيوكاسل
المهمة أصبحت شبه مستحيلة على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد مع المدافع دييجو كارلوس.
وجاء ذلك بعدما كشفت مصادر صحفية لموقع "جول" عن رفع إشبيلية الشرط الجزائي في عقده إلى 80 مليون يورو.