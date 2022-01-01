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أخبار الانتقالات | نيوكاسل يريد روديجر وريال مدريد يستغل أزمة أوكرانيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 9 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Vinicius Tobias Shakhtar Donestk
Shakhtar Donestk

صراع على نجم ساسوولو

2022-03-09T11:19:38.726Z

العديد من الأندية تترقب موقف دومينيكو بيراردي جناح نادي ساسوولو الإيطالي، على رأسها آرسنال وليستر سيتي.

وقال الصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا" إن ميلان كذلك يريد التعاقد مع اللاعب، وينافس الثنائي على ضمه في صفقة قد تصل قيمتها 30 مليون يورو.

لعبة الانتظار

2022-03-09T11:12:47.918Z

أكد الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أن نادي أستون فيلا يفضل الانتظار من أجل تفعيل بند الشراء في عقد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأوضح أن ستيفن جيرارد مدرب الفريق يريد إبقاء اللاعب بقيمة تصل إلى 40 مليون يورو وفقًا لبند إعارته مع برشلونة، لكن الإدارة تريد الانتظار حتى شهر مايو.

محاولة لضم بوجبا

2022-03-09T11:11:20.298Z

الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" كشف عن تقدم يوفنتوس بعرض من أجل التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأوضح أن المحادثات تثير بمرونة في الوقت الحالي، تمهيدًا لعودة صاحب الـ28 سنة إلى تورينو من جديد وبالمجان.

المنافسة تشتد على روديجر

2022-03-09T11:09:26.024Z

دخل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في سباق التعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر بالمجان الصيف القادم.

اللاعب عقده ينتهي مع تشيلسي في الصيف، وهناك اهتمام بالحصول على خدماته من مانشستر يونايتد وريال مدريد.

والآن كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، عن دخول نيوكاسل بقوة في السباق لمحاولة إغراء اللاعب.

عرض هام لمزراوي

2022-03-09T11:06:13.533Z

يبحث نادي بايرن ميونخ الألماني، عن ظهير أيمن جديد، من أجل تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن نصير مزراوي المدافع المغربي المحترف في صفوف أياكس أمستردام، يعتبر من أهم الأهداف للنادي، خاصة لأن عقده ينتهي في الصيف ويمكن ضمه بالمجان.

ريال مدريد يستغل أزمة أوكرانيا

2022-03-09T11:05:22.445Z

أكدت صحيفة "as" الإسبانية، أن الثنائي ريال مدريد وأتلتيكو، يريدان التعاقد مع فينيسيوس توبياس لاعب شاختار الأوكراني.

وتأتي هذه الخطوة استغلالًا للقرار الأخير بمغادرة اللاعبين الأجانب لأوكرانيا من دون مقابلة، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب صراعها العسكري مع روسيا.

صدمة نيوكاسل

2022-03-09T11:03:00.017Z

المهمة أصبحت شبه مستحيلة على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد مع المدافع دييجو كارلوس.

وجاء ذلك بعدما كشفت مصادر صحفية لموقع "جول" عن رفع إشبيلية الشرط الجزائي في عقده إلى 80 مليون يورو.