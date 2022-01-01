أخبار الانتقالات | نيوكاسل يريد روديجر وريال مدريد يستغل أزمة أوكرانيا

أكدت صحيفة "as" الإسبانية، أن الثنائي ريال مدريد وأتلتيكو، يريدان التعاقد مع فينيسيوس توبياس لاعب شاختار الأوكراني.

وتأتي هذه الخطوة استغلالًا للقرار الأخير بمغادرة اللاعبين الأجانب لأوكرانيا من دون مقابلة، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب صراعها العسكري مع روسيا.