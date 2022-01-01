أخبار الانتقالات | نيمار معروض للبيع وجدل في صفقة تشواميني

تضارب كبير في الأنباء حول مستقبل لاعب الوسط الشاب أوريليان تشواميني نجم موناكو الفرنسي.

تقارير إسبانية أكدت، أمس، الأربعاء، أن ريال مدريد يواجه مشكلة في سعر اللاعب الذي يصل إلى 80 مليون يورو وقد ينسحب من الصفقة.

ولكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن اقتراب صاحب الـ22 سنة من التوقيع للنادي الإسباني.