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أخبار الانتقالات | نجم ليفربول يغادر، وبرشلونة يعاني في السوق!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Joan Laporta Xavi Hernandez Barcelona
Getty Images

برشلونة لن يستطيع ضم كل أهدافه

2022-06-28T20:41:42.471Z

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ برشلونة لن يتمكن من التعاقد مع كل أهدافه خلال سوق الانتقالات الجارية.

وأوضحت أنّ النادي لم يتحسن ماليًا حتى الآن وذلك لأنه لم يتخلى بعد عن عدد من أصوله التي صوتت الجمعية العمومية لصالح بيعها.

نجم ليفربول يقترب من ميلان

2022-06-28T20:40:04.424Z

أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" وصول أوريجي إلى ميلانو تمهيدًا للانضمام إلى ميلان.

بطل الدوري الإيطالي سوف يتعاقد مع نجم عودة ليفربول أمام برشلونة بالمجان

ليفربول يتخلى عن مينامينو لصالح موناكو

2022-06-28T20:38:58.383Z

أعلن نادي موناكو إتمام التعاقد مع مينامينو من ليفربول مقابل 18 مليون يورو

صفقة جديدة لنيوكاسل

2022-06-28T20:35:12.864Z

أعلن نيوكاسل يونايتد إتمام التعاقد مع بوتمان مقابل 37 مليون يورو.

لوس أنجلوس مطالب بتعويض إنتر ميامي بسبب بيل وقانون غريب!

2022-06-28T07:24:24.156Z

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بنزيما أحد الأسباب .. وكيله السابق يكشف سر إصرار ليفاندوفسكي على برشلونة

2022-06-28T07:23:57.620Z

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قائمة باريس سان جيرمان السوداء .. مقصلة كامبوس تطول 10 لاعبين!

2022-06-28T07:23:30.490Z

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2022-06-28T07:23:08.164Z

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