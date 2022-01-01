أخبار الانتقالات | نجم ليفربول يغادر، وبرشلونة يعاني في السوق!

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ برشلونة لن يتمكن من التعاقد مع كل أهدافه خلال سوق الانتقالات الجارية.

وأوضحت أنّ النادي لم يتحسن ماليًا حتى الآن وذلك لأنه لم يتخلى بعد عن عدد من أصوله التي صوتت الجمعية العمومية لصالح بيعها.