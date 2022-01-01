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أخبار الانتقالات | نجم ريال مدريد يستعد للرحيل، وصفقة دفاعية لمانشستر يونايتد!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Erik ten Hag
Getty Images

مانشستر يونايتد ينقض على صفقة آرسنال

2022-06-29T20:33:12.000Z

بحسب TalkSport فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 40 مليون إسترليني للتعاقد مع ليساندرو مارتينيز من أياكس.

آرسنال كان قريبًا من حسم الصفقة لكن الشياطين الحمر في الطريق لخطف اللاعب.

توتنهام يتوصل لاتفاق لضم ريتشارليسون

2022-06-29T20:31:09.000Z

فيورنتينا يحسم صفقة يوفيتش

2022-06-29T20:30:34.000Z

ثورة باريس

2022-06-29T08:57:46.038Z

يخطط لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، للقيام بثورة بالنادي الفرنسي من أجل تدعيم الفريق.

وأشارت صحيفة "as" الإسبانية إلى وضع كامبوس للعديد من اللاعبين على قائمة باريس، أهمهم ميلان شكرينيار مدافع إنتر، وفيتينيا لاعب وسط بورتو وجانلوكا سكاماكا مهاجم ساسوولو.

ويعتبر آخر المنضمين للقائمة هو ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل، الذي وافق على الانضمام لباريس، في صفقة قد تبلغ قيمتها 10 مليون يورو فقط.

بقاء زلاتان

2022-06-29T08:55:37.847Z

استقر نادي ميلان الإيطالي على تجديد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة موسم آخر رغم شائعات رحيله.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن اللاعب الذي ينتهي عقده مع ميلان هذا الصيف، يرحب بهذه الخطوة بتمديد عقده حتى يونيو 2023.

صفقة دفاعية لمانشستر

2022-06-29T08:53:42.942Z

اتفق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضم تيريل مالاسيا مدافع نادي فينورد الهولندي لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وقال موقع "TheAthletic" البريطاني إن مانشستر سيدفع مبلغ 15 مليون يورو بالإضافة لـ2 مليون كإضافات للاعب الذي قام برفض ليون من أجل الانضمام للشياطين الحمر.

صفعة "تشافي"

2022-06-29T08:49:55.953Z

أعلن نادي آيندهوفن الهولندي عن تعاقده مع تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد رفضه التجديد للنادي الفرنسي.

وكان النجم الشاب قد رحل عن برشلونة بالمجان بعد تخرجه من أكاديمية النادي، ليكرر نفس الخطوة منضمًا للنادي الهولندي.

يوفنتوس يريد ابن سيميوني

2022-06-29T08:46:00.211Z

اهتمام كبير يحظي به جيوفاني سيميوني مهاجمم نادي فيرونا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت مصادر لموقع "جول" إن يوفنتوس يعتبر من أبرز المهتمين بضم اللاعب، بسبب عدم وضوح موقف الثنائي مويس كين وألفارو موراتا.

ويترقب أيضًا كل من إشبيلية وفياريال موقف ابن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تمهيدًا لضمه هذا الصيف.

وصول لوكاكو

2022-06-29T08:44:00.162Z

وصل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، إلى إيطاليا من أجل التوقيع على عقود انتقاله لصفوف إنتر على سبيل الإعارة قادمًا من تشيلسي.

وشوهد اللاعب في مقر إنتر من أجل القيام بالفحص الطبي والتوقيع الرسمي، وأعرب عن سعادته الشديدة قبل خوض مغامرته الثانية مع الفريق.

دجيكو إلى فالنسيا؟

2022-06-29T08:36:35.012Z

قالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إن نادي إنتر الإيطالي أبدى استعداده للتخلي عن مهاجمه البوسني إدين دجيكو.

وأوضحت أن جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا يعتبر من أشد المهتمين صاحب الـ36 سنة الذي سجل 13 هدفًا في 36 مباراة مع إنتر بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

مفاوضات بيليرين

2022-06-29T08:35:00.680Z

قالت صحيفة "Eldesmarque" الإسبانية إن آرسنال بدأ التواصل مع أتلتيكو مدريد من أجل بيع مدافعه هيكتور بيليرين.

وأوضحت إن أتلتيكو يريد اللاعب في صفقة انتقال نهائي، بعد تألقه في الفترة التي قضاها مع ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

جارسيا إلى النصر

2022-06-29T08:14:56.570Z

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم الأربعاء، التعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا، لتولي المسؤولية الفنية للفريق في الموسم المقبل.

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ريال يحسم موقفه من صلاح

2022-06-29T08:14:30.294Z

يضع ريال مدريد النقاط على الحروف بالنسبة للانتدابات الصيفية والراحلين، من أجل الوقوف على شكل الفريق في الموسم الجديد.

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