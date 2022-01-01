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أخبار الانتقالات | نجم الدوري الإنجليزي يختار ريال مدريد، ومانشستر يونايتد يطارد لاوتارو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 1 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Getty Images

مانشستر يونايتد يستعين بمارسيال لضم لاوتارو

2022-05-01T21:16:54.000Z

أكد الصحفي Marco Barzaghi أن مانشستر يونايتد يراقب مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز.

وسوف يحاول الفريق الإنجليزي ضم اللاعب مستخدما مارسيال كجزء من الصفقة.

أنطوني مارسيال يلعب حاليًا في إشبيلية على سبيل الإعارة.

نجم ليستر سيتي يختار ريال مدريد

2022-05-01T21:14:31.000Z

أكدت تقارير صحفية رغبة يوري تيليمانس، لاعب ليستر سيتي، في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

اللاعب لديه عقد ينتهي في صيف 2023 ولا يود الاستمرار مع الثعالب.

برشلونة يستهدف ألونسو

2022-05-01T10:32:53.389Z

قال "فابريزيو رومانو" إن ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، ضمن قائمة من الأسماء المرشحة لدعم يسار دفاع الفريق الكتالوني.

وأوضح الصحفي المختص بالانتقالات أن اللاعب يفضل العودة لإسبانيا، ولكنه ضمن 3 أو 4 أسماء مرشحة لهذا المركز.

مدافع فينورد مطلوب في إيطاليا

2022-05-01T09:55:41.946Z

قال "إكريم كونور" إن إنتر ويوفنتوس يراقبان ماركوس سينيسي، مدافع فينورد.

الأرجنتيني متألق مع الفريق الهولندي هذا الموسم وساعده في بلوغ نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

النصر يناقش وضعية مارتينيز

2022-05-01T09:54:58.823Z

التفاصيل هنا

ليفربول ومانشستر سيتي يستهدفان ماونت

2022-05-01T09:53:49.490Z

ذكرت "صن" أن ليفربول ومانشستر سيتي يراقبان وضعية ميسون ماونت مع تشيلسي.

وأضاف التقرير أن حالة عدم الاستقرار الإدارة لتشيلسي قد تكون سبباً لمحاولة الثنائي التحرك وخطف النجم الإنجليزي.

بيريز يشعل شائعات مبابي

2022-05-01T09:53:07.042Z

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ريال مهتم بإعادة رونالدو

2022-05-01T09:52:11.938Z

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بن سبعيني مطلوب في دورتموند

2022-05-01T09:50:35.582Z

قالت "سبورت 1" إن بوروسيا دورتموند مهتم بضم النجم الجزائري رامي بن سبعيني من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأوضح التقرير أنه لم يحدث بعد اتصالات بين الناديين بحسب تأكيد المدير الرياضي لمونشنجلادباخ، ولكن التقرير أكد بوجود اتصالات بين دورتموند ووكلاء اللاعب.