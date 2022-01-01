أخبار الانتقالات | نجم الدوري الإنجليزي يختار ريال مدريد، ومانشستر يونايتد يطارد لاوتارو

مانشستر يونايتد يستعين بمارسيال لضم لاوتارو
أكد الصحفي Marco Barzaghi أن مانشستر يونايتد يراقب مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز.
وسوف يحاول الفريق الإنجليزي ضم اللاعب مستخدما مارسيال كجزء من الصفقة.
أنطوني مارسيال يلعب حاليًا في إشبيلية على سبيل الإعارة.
نجم ليستر سيتي يختار ريال مدريد
أكدت تقارير صحفية رغبة يوري تيليمانس، لاعب ليستر سيتي، في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.
اللاعب لديه عقد ينتهي في صيف 2023 ولا يود الاستمرار مع الثعالب.
🇧🇪 Infos #mercato:— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 1, 2022
⚪️ Alors qu’il devrait quitter #LeicesterCity cet été, Youri #Tielemans aurait confié à son entourage sa préférence pour un départ vers l’Espagne. Le #RealMadrid, intéressé, pourrait se positionner concrètement dans les prochaines semaines… À suivre. #TOTLEI pic.twitter.com/i2g5BPT6p6
برشلونة يستهدف ألونسو
قال "فابريزيو رومانو" إن ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، ضمن قائمة من الأسماء المرشحة لدعم يسار دفاع الفريق الكتالوني.
وأوضح الصحفي المختص بالانتقالات أن اللاعب يفضل العودة لإسبانيا، ولكنه ضمن 3 أو 4 أسماء مرشحة لهذا المركز.
مدافع فينورد مطلوب في إيطاليا
قال "إكريم كونور" إن إنتر ويوفنتوس يراقبان ماركوس سينيسي، مدافع فينورد.
الأرجنتيني متألق مع الفريق الهولندي هذا الموسم وساعده في بلوغ نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
النصر يناقش وضعية مارتينيز
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ليفربول ومانشستر سيتي يستهدفان ماونت
ذكرت "صن" أن ليفربول ومانشستر سيتي يراقبان وضعية ميسون ماونت مع تشيلسي.
وأضاف التقرير أن حالة عدم الاستقرار الإدارة لتشيلسي قد تكون سبباً لمحاولة الثنائي التحرك وخطف النجم الإنجليزي.
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ريال مهتم بإعادة رونالدو
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بن سبعيني مطلوب في دورتموند
قالت "سبورت 1" إن بوروسيا دورتموند مهتم بضم النجم الجزائري رامي بن سبعيني من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ.
وأوضح التقرير أنه لم يحدث بعد اتصالات بين الناديين بحسب تأكيد المدير الرياضي لمونشنجلادباخ، ولكن التقرير أكد بوجود اتصالات بين دورتموند ووكلاء اللاعب.