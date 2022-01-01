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أخبار الانتقالات | نابولي يرد على رونالدو وسباق على نجم برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo Arsenal
GettyImage

تشيلسي يلمح إلى تجديد عقد نجمه

2022-09-06T07:32:17.175Z

ألمح مالك نادي تشيلسي تود بويلي إلى أن عقد لاعب وسط ملعب البلوز ميسون ماونت يوشك على التجديد.

رئيس النادي أعجب بتغريدة من فابريتسيو رومانو عن المفاوضات التي سيتم استئنافها من جديد قريبًا سعيًا لحسم الأمر.

بيانيتش أقرب إلى الشارقة الإماراتي

2022-09-06T07:31:49.285Z

أكد فابريتسيو رومانو أن النجم البوسني ميراليم بيانيتش أصبح أقرب للانضمام إلى صفوف نادي الشارقة الإماراتي في الساعات المقبلة.

التفاصيل

نابولي لم يرد ضم رونالدو

2022-09-06T07:31:29.313Z

قال كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي نابولي أن فريقه لم يرد قط أن يضم كريستيانو رونالدو من صفوف مانشستر يونايتد.

وقال لـ "سي بي إس": "لا يوجد شيء حقيقي، لدينا علاقة ممتازة مع مينديش، لكن لم يكن هناك مفاوضات حقيقية مع مانشستر يونايتد".

جلطة سراي يؤكد الاهتمام بإيكاردي

2022-09-06T07:31:11.893Z

أكد نادي جلطة سراي على اهتمامه بالأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر السابق، وجاء هذا التأكيد عن طريق المدير الفني للفريق.

وقال مدرب الفريق بحسب ما نقل فابريتسيو رومانو: "نريد أن نحسم صفقة إيكاردي في أسرع وقت ممكن".

ليفربول ويونايتد وبايرن في سباق على جوهرة تشافي

2022-09-06T07:30:53.879Z

أكدت تقارير صحفية أن الثلاثي ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ يسعون جميعًا من أجل ضم اللاعب الشاب جافي من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن خروج اللاعب لن يكون سهلًا بالأخص في ظل الدور الكبير الذي يقدمه في وسط الملعب لكتيبة تشافي.

دييجو كوستا يصل إنجلترا تمهيدًا للعودة للدوري الإنجليزي

2022-09-06T07:30:28.221Z

أكد الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو" أن النجم البرازيلي دييجو كوستا قد وصل إلى إنجلترا من أجل الخضع للكشف الطبي في صفوف وولفرهامبتون تمهيدًا لضمه.