أكدت تقارير صحفية أن الثلاثي ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ يسعون جميعًا من أجل ضم اللاعب الشاب جافي من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن خروج اللاعب لن يكون سهلًا بالأخص في ظل الدور الكبير الذي يقدمه في وسط الملعب لكتيبة تشافي.