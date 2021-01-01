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أخبار الانتقالات | ميلان يساعد برشلونة وثورة مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Kjaer injury Genoa Milan
Getty Images

مانشستر يتابع مكجين

2021-12-05T07:59:31.509Z

ذكرت "صن" أن لاعب أستون فيلا جون مكجين هو أحد المرشحين كذلك لدعم صفوف مانشستر يونايتد.

وقد يتحرك يونايتد لضم اللاعب بحسب التقرير في حال رحل بول بوجبا الصيف المقبل ولم يجدد عقده.

البلايلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

2021-12-05T07:58:27.270Z

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مانشستر يستهدف نجم لايبزيج

2021-12-05T07:58:26.340Z

أوضحت "صن" أن مانشستر يونايتد يستهدف ضم أمادو حايدارا، لاعب لايبزيج، في انتقالات يناير.

ويناسب متوسط الميدان خطط المدرب الجديد رالف رانجنيك، وتقدر قيمته في حدود 40 مليون يورو بحسب التقرير.

دي ماريا كان قريباً من برشلونة

2021-12-05T07:57:58.848Z

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ميلان يبحث عن معوض لكيير

2021-12-05T07:57:15.114Z

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