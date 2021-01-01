أخبار الانتقالات | ميلان يساعد برشلونة وثورة مانشستر يونايتد

مانشستر يتابع مكجين
2021-12-05T07:59:31.509Z
ذكرت "صن" أن لاعب أستون فيلا جون مكجين هو أحد المرشحين كذلك لدعم صفوف مانشستر يونايتد.
وقد يتحرك يونايتد لضم اللاعب بحسب التقرير في حال رحل بول بوجبا الصيف المقبل ولم يجدد عقده.
البلايلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك
2021-12-05T07:58:27.270Z
مانشستر يستهدف نجم لايبزيج
2021-12-05T07:58:26.340Z
أوضحت "صن" أن مانشستر يونايتد يستهدف ضم أمادو حايدارا، لاعب لايبزيج، في انتقالات يناير.
ويناسب متوسط الميدان خطط المدرب الجديد رالف رانجنيك، وتقدر قيمته في حدود 40 مليون يورو بحسب التقرير.
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2021-12-05T07:57:58.848Z
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2021-12-05T07:57:15.114Z