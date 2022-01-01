أخبار الانتقالات | ميلانو تهاجم ليل وتضارب مبابي

قال موقع "ميلان نيوز" إن إدارة الروسونيري قد اجتمعت مع جورجي مينديش في الأيام الماضية لمناقشة ملفين مهمين.

الملف الأول هو تمديد عقد رافائيل لياو، مهاجم الفريق، وذلك بعد دخول أندية إنجليزية مثل آرسنال على الخط لضمه.

أما الملف الثاني فهو محاولة ضم وكيل مينديش البرتغالي ريناتو سانشيس، لاعب ليل، والذي يحظى بمتابعة ميلان منذ مدة.