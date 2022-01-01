أخبار الانتقالات | ميلانو تهاجم ليل وتضارب مبابي

إشبيلية يطارد مدافع نيوكاسل
ذكرت "ديلي ميل" أن إشبيلية يحضر نفسه لفرضية خسارة مدافعه جول كوندي الصيف المقبل ويجهز لضم بديله.
وقالت الصحيفة إن فابيان شار، مدافع نيوكاسل، وقع عليه الاختيار، وكون عقده مع ناديه ينتهي هذا الصيف يجعله على رأس المرشحين.
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تضارب بخصوص مبابي
تضاربت الأنباء بخصوص مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي عقب تألقه في لقاء دوري الأبطال مع فريقه بي إس جي ضد ريال مدريد وتسجيل هدف الانتصار.
"سبورت" أشارت إلى وجود تفكير من قبل اللاعب الشاب بالتخلي عن فكرة ريال مدريد والانفتاح على فرضية ليفربول، بينما قالت "Independent" إن باريس قد عرض مبلغاً خرافياً كراتب لإقناعه بالتمديد.
اجتماع بين ميلان ومنديش
قال موقع "ميلان نيوز" إن إدارة الروسونيري قد اجتمعت مع جورجي مينديش في الأيام الماضية لمناقشة ملفين مهمين.
الملف الأول هو تمديد عقد رافائيل لياو، مهاجم الفريق، وذلك بعد دخول أندية إنجليزية مثل آرسنال على الخط لضمه.
أما الملف الثاني فهو محاولة ضم وكيل مينديش البرتغالي ريناتو سانشيس، لاعب ليل، والذي يحظى بمتابعة ميلان منذ مدة.
إنتر يتحرك نحو دافيد
عنونت "لاجازيتا" في عدد صباح الجمعة اهتمام إنتر بالتعاقد مع جوناثان ديفيد، مهاجم ليل، لدعم خطه الأمامي.
وقالت الصحيفة إن الكندي ضمن مخططات إنتر مع جيانلوكا سكاماكا وباولو ديبالا لتعزيز صفوفه الصيف المقبل.