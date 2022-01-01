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أخبار الانتقالات | موقف مارسيليا من رونالدو وضربة يوفنتوس لبرشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo Manchester United Liverpool 2022-23
Getty Images

تشيلسي يطلب بيع زياش

2022-08-25T07:46:53.410Z

أوضح "جيريان هامستلار" أن تشيلسي أخبر أياكس بأنه يرغب ببيع حكيم زياش وليس إعارته خلال الصيف الجاري.

وقال التقرير إن في ظل إصرار تشيلسي على مطالبه المادية المرتفعة، سيتراجع أياكس عن إتمام الصفقة ويبحث عن بدائل.

أومتيتي إلى ليتشي

2022-08-25T07:45:33.604Z

حسم برشلونة مسألة التخلص من صامويل أومتيتي بعد أن توصل لاتفاق مع ليتشي لإعارة الفرنسي بحسب "فابريزيو رومانو".

وسينتقل قلب الدفاع بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، وسيتحمل برشلونة راتبه بالكامل بحسب التقارير.

مانشستر يقترب من أنتوني

2022-08-25T07:44:08.966Z

أكدت عدة مصادر أبرزها "فابريزيو رومانو" أن مانشستر يونايتد قدم عرضاً بقيمة 94 مليون يورو لضم أنتوني من أياكس.

وبحسب التقارير، يشعر يونايتد بأن فرصه بضم البرازيلي أصبحت أفضل، وأن من الصعب أن يرفض النادي الهولندي عرضاً بتلك الضخامة.

لاتسيو يحاول مع ريجيلون

2022-08-25T07:42:27.735Z

ذكر "نيكولو شيرا" أن لاتسيو سيحاول التعاقد مع سيرخيو ريجيلون، ظهير أيسر توتنهام، في الأيام المقبلة.

وسيعرض الفريق الإيطالي ضم الإسباني بصيغة الإعارة، مع أحقية الشراء عقب انتهاء الإعارة الموسمية.

تراب يرفض مانشستر

2022-08-25T07:41:15.230Z

أعلن كيفن تراب، حارس آينتراخت فرانكفورت، عن رفضه العرض المقدم من مانشستر يونايتد والاستمرار في صفوف ناديه.

وجاء بيان الدولي الألماني عبر حسابه على إنستجرام، والذي أوضح فيه تواصله مع الناديين وتوضيح موقفه وقراره بصورة نهائية.

يوفنتوس يقترب من ميليك

2022-08-25T07:39:39.995Z

علم "جول" أن انتقال أركاديوش ميليك من مارسيليا إلى صفوف يوفنتوس أصبح وشيكاً في الساعات المقبلة.

وسينضم البولندي على سبيل الإعارة مقابل مليوني يورو، وأحقية شراء تبلغ قيمتها 8 ملايين إضافية.

انتقال لاعب نابولي السابق يعني انتهاء ارتباط يوفنتوس بضم ممفيس ديباي من برشلونة.

لياو ليس للبيع

2022-08-25T07:37:22.785Z

ذكر "نيكولو شيرا" أن ميلان رافض لفكرة التفريط في نجمه رافائيل لياو في الوقت الراهن.

وأضاف التقرير أن الروسونيري يعتبر البرتغالي ليس للبيع، وأن الشرط الجزائي لبيعه مقابل 150 مليون يورو انتهت صلاحيته بنهاية يوليو.

لا مفاوضات بين رونالدو ومارسيليا

2022-08-25T07:35:40.223Z

أكد "فابريزيو رومانو" أن لا يوجد صحة للتقارير المتداولة بخصوص مفاوضات بين مارسيليا وكريستيانو رونالدو.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن رئيس مارسيليا بابلو لونجوريا غاضب من ربط ناديه بالنجم البرتغالي دون أي صحة.