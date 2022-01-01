أخبار الانتقالات | موقف مارسيليا من رونالدو وضربة يوفنتوس لبرشلونة

أعلن كيفن تراب، حارس آينتراخت فرانكفورت، عن رفضه العرض المقدم من مانشستر يونايتد والاستمرار في صفوف ناديه.

وجاء بيان الدولي الألماني عبر حسابه على إنستجرام، والذي أوضح فيه تواصله مع الناديين وتوضيح موقفه وقراره بصورة نهائية.