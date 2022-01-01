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أخبار الانتقالات | موقف برشلونة من هالاند ويوفنتوس يواصل النشاط

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Erling-Haaland
(C)Getty Images

خاص | أسينسيو ينتظر قرار ريال مدريد للتجديد

2022-02-04T08:17:18.004Z

التفاصيل هنا.

ميلان يجدد عقد جابيا

2022-02-04T08:17:17.390Z

أعلن ميلان عن تمديد عقد مدافعه الشاب ماتيا جابيا كما توقعت التقارير مؤخراً.

اللاعب الإيطالي الشاب أمضى على عقد جديد يمتد حتى 2026 مع الروسونيري.

جلطة سراي يضم بولجار

2022-02-04T08:17:16.764Z

أعلن جلطة سراي التعاقد مع متوسط ميدان فيورنتينا إريك بولجار.

وينضم التشيلي لصفوف الفريق التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

برشلونة يوضح موقفه من هالاند

2022-02-04T08:17:14.846Z

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