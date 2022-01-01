أخبار الانتقالات | موافقة ماني وآرسنال يخطف هدف برشلونة

تبادل تشيلسي ويوفنتوس
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن ترحيب تشيلسي بفكرة صفقة تبادلية مع نظيره الإيطالي يوفنتوس هذا الصيف.
وقال إن البلوز يريدون التعاقد مع ميريح ديميرال مدافع يوفنتوس الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى أتالانتا.
ومع رفض أتالانتا لتفعيل بند الشراء في عقد المدافع التركي بـ18 مليون يورو، يطمح تشيلسي في ضم اللاعب من يوفنتوس مقابل التخلي عن نجم وسطه جورجينيو.
عرض ضخم من ريال مدريد
ضربة جديدة يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للقيام بها، بمحاولة التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند.
وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن ريال مستعد لدفع 90 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم الشاب.
وفي حالة حدوث الصفقة سيترك ريال اللاعب يقضي الموسم القادم مع دورتموند، على أن ينضم لفريقه الجديد في موسم 2023/2024.
بوجبا إلى يوفنتوس
اتفق نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل شفهي مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا على التعاقد معه في صفقة انتقال حر.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن الصفقة الآن في المراحل الأخيرة، بعد رفض بوجبا الانتقال لمانشستر سيتي واختياره العودة إلى تورينو.
صفقة جديدة لجوارديولا
كشف موقع "The Athletic" الإنجليزي عن اقتراب مانشستر سيتي من تقديم العرض الأول لضم كالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد.
وقال الموقع إن الصفقة قد تتراوح بين 45 إلى 50 مليون جنيه استرليني، وهناك تفاؤل لدى المدرب بيب جوارديولا حول حدوثها.
آرسنال يخطف هدف برشلونة
قالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، إن آرسنال أبدى استعداده للتعاقد مع فيتينيا هدف مانشستر يونايتد وبرشلونة خلال هذا الصيف.
وأوضحت أن المدفعجية رحبوا بفكرة دفع 35 مليون جنيه استرليني لضمه، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي بورتو البرتغالي.
صدمة مانشستر يونايتد
قام فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، بتوجيه ضربة قوية لحظوظ مانشستر يونايتد في التعاقد معه هذا الصيف.
اتفاق ماني
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن وجود اتفاق شفهي بين ساديو ماني وبايرن ميونخ حول انتقال النجم السنغالي للنادي الألماني.
Sadio Mané has reached full verbal agreement with Bayern on personal terms. Three year contract ready - talks will enter into final stages with Liverpool, new bid set to be submitted. 🚨🇸🇳 #FCBayern #LFC are aware of his decision: Mané wants Bayern - and it's really close now. pic.twitter.com/v8cDmrFS91— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022
وقال إن اللاعب يرحب بالانتقال لبايرن لمدة 3 سنوات، تزامنًا مع دخول المفاوضات بين إدارة النادي البافاري وليفربول بمراحلها الأخيرة.
وأوضح أن ليفربول يعلم جيدًا برغبة ماني الواضحة في الانتقال لبايرن، ومن المتوقع مساهمة ذلك في انتهاء الأمور سريعًا.