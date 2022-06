أخبار الانتقالات | موافقة ماني وآرسنال يخطف هدف برشلونة

كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن وجود اتفاق شفهي بين ساديو ماني وبايرن ميونخ حول انتقال النجم السنغالي للنادي الألماني.

Sadio Mané has reached full verbal agreement with Bayern on personal terms. Three year contract ready - talks will enter into final stages with Liverpool, new bid set to be submitted. 🚨🇸🇳 #FCBayern #LFC are aware of his decision: Mané wants Bayern - and it's really close now. pic.twitter.com/v8cDmrFS91