أخبار الانتقالات | مواراتا بديل كريستيانو رونالدو، ويوفنتوس ينقذ ريال مدريد!

رسميًا | مارسيليا يتعاقد مع سانشيز
🚨🚨🚨 إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان 🚨🚨🚨— أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) August 9, 2022
اتفاق مبدئي على انتقال "أليكسيس سانشيز" إلى نادي #مارسيليا
🇨🇱 143 مباراة مع المنتخب الشيلي
🏆 17 لقبا pic.twitter.com/joy29n9NsX
برشلونة يعرض ديباي على يوفنتوس
يؤكد "جول" أنّ برشلونة بدأ رحلة التخلي عن اللاعبين لأجل تسجيل الصفقات الجديدة.
وسوف يعمل الفريق على بيع ديباي إلى يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.
يوفنتوس يقترب من حسم صفقة كوستيتش
علم جول أن يوفنتوس بات قريبًا من فيليب كوستيتش من فرانكفورت مقابل 17 مليون يورو.
وأكد مدرب الفريق الألماني غياب صاحب الـ29 عامًا عن السوبر الأوروبي ضد ريال مدريد مما يشير إلى اقترابه من يوفنتوس.
موراتا يقترب من مانشستر يونايتد
أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد، معروض على مانشستر يونايتد لحل أزمات الفريق الهجومية.
وقد يكون موراتا تعويضًا لكريستيانو رونالدو الذي لا يزال يرغب في الرحيل عن مسرح الأحلام
آرسنال يخطط لضم نجم ميلان
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ آرسنال يدرس إتمام التعاقد مع ساندرو تونالي من ميلان.
وأوضحت أنّ الصفقة قد تصل إلى 46.6 مليون جنيه إسترليني
فالنسيا يقترب من نيكو
أكدت تقارير صحفية أن نادي فالنسيا قد اقترب من ضم اللاعب نيكو جونزاليز من صفوف برشلونة في صورة إعارة خلال هذا الصيف.
وأوضح "فابريتسيو رومانو"، أن النادي سيحاول أيضًا ضم بريان جيل من صفوف توتنهام.
باريس يدخل سباق ضم فوفانا
أوضحت تقارير صحفية فرنسية وجود رغبة من قبل نادي باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات اللاعب ويسلي فوفانا من صفوف ليستر سيتي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "لو باريسيان"، والتي أكدت أن ليستر سيتي رفض عرضين بالفعل من النادي الإنجليزي حتى الآن، والثاني وصلت قيمته لحوالي 75 مليون يورو.
موناكو يريد ثنائي تشيلسي ويونايتد
أكدت تقارير صحفية أن نادي موناكو يسعى لدعم نفسه عن طريق ثنائي تشيلسي ومانشستر يونايتد مالانج سار وإريك بايلي.
وبحسب ما أكدت التقارير فقد تتم الصفقة الأولى على سبيل الإعارة، بينما يستهدف الفريق ضم بايلي بشكل نهائي.
فيورنتينا جاهز لدخول معركة لو سيلسو
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي فيورنتينا يسعى للحصول على خدمات الأرجنتينيى جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام الإنجليزي.
جاء هذا بحسب ما ذكر "جيانلوكا دي مارزيو"، والذي أكد أن النادي على استعداد لصراع ضمه رأسًا برأس مع فياريال.
مدرب بولونيا يعلق على عرض مانشستر يونايتد
سينسا ميهالوفيتش المدير الفني لفريق بولونيا يحبط مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية نقلها "فابريتسيو رومانو" حول انتقال ماركو أرناوتوفيتش للشياطين الحمر.
وقال:"سأكون سعيدًا له للغاية لو انضم لمانشستر يونايتد لكنني لا أعتقد أنه سيرحله، لقد تحدث معه حول العرض، وأعتقد أنه سيبقى".