أخبار الانتقالات | مكافأة بنزيما ومصير رونالدو وشرط هالاند الجزائي

شرط وحيد يسمح لبرشلونة بتجديد عقد ديمبيلي!
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب تأخر تجديد عقد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة المتألق مؤخرًا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن السبب الأساسي خلف توقف تجديد عقد ديمبيلي في الوقت الحالي يعود للصعوبات المالية التي يعاني منها برشلونة.
ريال مدريد يكافئ بنزيما .. عقد جديد وموسم إضافي لمساعدة مبابي!
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يسعى لتجديد عقد لاعبه كريم بنزيما خلال الفترة المقبلة ليكافئه على ما قدمه هذا الموسم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد قام باستثناء خاص من أجل بنزيما في قواعد التجديد لمن هم فوق الـ 30 عامًا.
حل مشكلة صلاح في بايرن ميونخ .. النادي الألماني يريد ماني!
كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة من قبل نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدمات النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن النادي البافاري يرى في ماني الشخص المناسب لدعم هجومه في الفترة المقبلة.
رونالدو يخبر زملائه في مانشستر يونايتد بموقفه من تين هاج ويوضح مستقبله!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد من المدير الفني الجديد للنادي إريك تين هاج.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو"، والتي أكدت أن رونالدو لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.
هالاند يتجاوز الفحص الطبي .. والكشف عن شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي
كشفت تقارير صحفية عن نجاح النجم الدنماركي إرلينج هالاند في تجاوز الفحص الطبي الخاص بنادي مانشستر سيتي استعدادًا للانضمام لصفوف الفريق.
جاء هذا بحسب ما ذكرت مصادر عديدة كان آخرها فابريتسيو رومانو، والذي ذكر أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري.
هل اقتربت الصفقة؟ مبابي في مدريد والخليفي يلحق به!
كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان يتواجد في الوقت الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد.
جاء هذا بحسب ما أوضحت إذاعة "كادينا كوبي"، والتي نشرت مقاطع فيديو تظهر وجوده في مدريد، وهو ما يثير الكثير من الجدل حول مستقبله.
دوره القيادي وأداء المباريات الأخيرة .. آرسنال يقتنع باستمرار النني
قرر نادي آرسنال الإنجليزي الدخول في مفاوضات مع المصري محمد النني لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده مع النادي.
عقد النني مع آرسنال ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكانت التقارير تشير إلى أنه سيخرج لا محالة من ملعب "الإمارات".