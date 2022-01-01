أخبار الانتقالات | مغامرة بيرلو الجديدة وريال يصارع سيتي على نجم تشيلسي

سيتي يراقب نوري
أفادت "أتلتيك" بوجود اهتمام من مانشستر سيتي بنجم وولفرهامتون ريان أيت نوري.
واستبعد التقرير تحرك سيتي لضم اللاعب هذا الصيف في ظل تمسك وولفز بالظهير الأيسر.
استحالة انضمام جيسوس إلى ريال
كشفت "ماركا" عن وجود عقبة تجعل فكرة انضمام جابريل جيسوس إلى ريال مدريد مستحيلة.
ولا يملك ريال حالياً أي مقاعد فارغة فيما يخص اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما لا يملك البرازيلي جواز سفر أوروبي، مما يجعل انتقاله إلى ريال مستبعداً.
خاص | مفاوضات بين أنتوني ويونايتد
علم "جول" أن وكلاء البرازيلي أنتوني، جناح أياكس، متواجدون في أوروبا من أجل التفاوض مع مانشستر يونايتد.
ويحاول يونايتد إتمام الجمع بين مدربه الجديد إريك تين هاج ولاعبه السابق في أياكس، ولكن سيتعين عليه دفع قرابة 60 مليون يورو.
ليفربول يتخلص من مدافعيه
قال "ليفربول إيكو" إن ليفربول يريد التخلص من الثنائي الدفاعي نات فيليبس ونيكو ويليامز هذا الصيف.
ويطلب الريدز قرابة 20 مليون يورو مقابل كل لاعب، وارتبط فيليبس بالاستمرار مع بورنموث بعد أن قاد الفريق بنجاح للترقي للدوري الممتاز.
إنتر مهتم بميلينكوفيتش
ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر مهتم بخدمات نيكولا ميلينكوفيتش، قائد فيورنتينا، من أجل تعزيز دفاعه.
ويأتي الحديث عن المدافع الصربي عقب خروج تقارير تربط باريس سان جيرمان بنجم إنتر ميلان شكرينيار.
صراع بين سيتي وريال على جيمس
أوضحت "ديلي ميل" أن تشيلسي حتى الآن لم يقدم عرضاً للظهير الأيمن ريس جيمس من أجل تمديد عقده مع الفريق.
عقد اللاعب يتبقى به بعد ثلاث سنوات ولكن راتبه الأسبوعي في حدود 70 ألفاً، مما فتح الباب للحديث عن تجديده براتب أعلى.
وقال التقرير إن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، قد يتحرك الثنائي ريال مدريد ومانشستر سيتي لضم اللاعب.
بيرلو يدرب فاتح كاراجومروك التركي
أكدت عدة وسائل إعلام إيطالية وتركية توصل أندريا بيرلو لاتفاق مع فاتح كاراجومروك التركي لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.
وسيمضي مدرب يوفنتوس الأسبق عقداً لعامين مع فريقه الجديد سيمتد حتى 2024 بحسب "نيكولا شيرا".