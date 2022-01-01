أخبار الانتقالات | مصير لوكاكو النهائي ومفاوضات روديجر الجدلية!

آرسنال يعرض أوباميانج للبيع ويتواصل مع أندية عديدة!
أكدت تقارير صحفية أن نادي آرسنال يسعى بكل ما يملك من قوة أن يتخلص من لاعبه بيير إيمريك أوباميانج في أسرع وقت ممكن.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي تواصل بالفعل مع عدة أندية وحثهم على شراء اللاعب.
روديجر في مفاوضات مع ريال مدريد وباريس وبايرن ميونخ
أوضحت تقارير صحفية أن اللاعب الألماني أنطونيو روديجر يتفاوض في الوقت الحالي مع ثلاثة أندية من أجل تحديد موقفه في سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يبحث عن العرض الأفضل له لتأمين مستقبله عقب انتهاء عقده مع تشيلسي.
بايرن ميونخ يفاوض نجم ليدز
أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي بايرن ميونخ يفاوض اللاعب رافينيا جناح فريق ليدز الإنجليزي من أجل الانضمام لهم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي رجحت أن الصفقة قد تكلف الصفقة حوالي 50 مليون يورو.
كوتينيو يمنح برشلونة موافقته على الرحيل
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد حصل على موافقة من البرازيلي فيليبي كوتينيو من أجل الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب لا يريد الرحيل سوى للدوري الإنجليزي أو الإيطالي فقط.
لاتسيو يعطل صفقة إنتر!
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي لاتسيو يسعى بكل ما يملك من إمكانيات لتجديد عقد لاعبه لويس فيليبي خلال الفترة المقبلة وتأمينه قبل الرحيل لإنتر.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي لن يترك عقد اللاعب ينتهي ويرحل بشكل جاني كما كان الحال مع ستيفان دي فري.
تشيلسي يحسم مصير لوكاكو
كشفت تقارير صحفية عن حسم نادي تشيلسي لمصير لاعبه لوكاكو بعد الاجتماع الأخير بينه وبين توماس توخيل المدير الفني وإدارة الفريق.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان"، والتي أكدت أن النادي أكد للنجم البلجيكي عدم وجود أي نية لبيعه في يناير أو في الصيف.