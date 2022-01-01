إيكاردي يقترب من جلطة سراي
أكدت عدة مصادر تركية وفرنسية أن ماورو إيكاردي سينتقل لصفوف جلطة سراي وليس فنربخشه رغم محاولة الأخيرة خطفه من غريمه في الساعات الأخيرة.
وينتهي سوق الانتقالات في تركيا بالثامن من الشهر الجاري، مما يمنح الفريق التركي فرصة لحسم المفاوضات مع بي إس جي.
فشل انتقال دي توماس إلى رايو
كشفت "ماركا" عن الأسباب وراء عدم انتقال رؤول دي توماس من صفوف إسبانيول إلى رايو فايكانو.
ورغم الاتفاق بين الناديين، ولكن عدم نجاح رايو في تمرير الأوراق المطلوبة في الوقت المطلوب تسبب في فشل الصفقة.
موهيكا إلى فياريال لمدة أربعة مواسم
Johan Mojica is a Yellow 💛!— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) September 1, 2022
Welcome to Villarreal, @11johanmojica!
أمبادو يعود لإيطاليا
عاد مدافع تشيلسي إيثان أمبادو من جديد للدوري الإيطالي ولكن من بوابة سبيزيا هذه المرة على سبيل الإعارة.
ولعب الدولي الويلزي الموسم الماضي مع فريق فينيسيا مُعاراً من صفوف البلوز ولكن رحل بهبوط الفريق.
باتشواي من نوتنجهام إلى فنربخشه
بحسب "فابريزيو رومانو"، فشلت صفقة انضمام ميتشي باتشواي إلى نوتنجهام فورست بسبب تأخر تشيلسي في إرسال الأوراق المطلوبة.
وذكر الصحفي الإيطالي أن المهاجم البلجيكي أصبح هدفاً لفريق فنربخشه التركي الباحث عن رأس حربة.
زاجادو معروض على روما
أفاد "نيكولو شيرا" بأن أكسيل زاجادو، المدافع الفرنسي الشاب، تم عرضه من جديد على روما الذي يبحث عن تدعيم لخطه الخلفي.
وانتهى عقد زاجادو مع بوروسيا دورتموند بحلول يونيو الماضي، ولذا يحق له الانضمام لناد جديد عقب نهاية الميركاتو.
أياكس رفض ضم جاكبو
بحسب "تيليجراف" الهولندية، رفض أياكس عرضاً من غريمه بي إس في من أجل ضم نجمه كودي جاكبو في الساعات الأخيرة من الميركاتو.
وجاء العرض مباشرة عقب بيع أنتوني بحسب التقرير، ولكن أياكس قرر عدم قبول اللاعب الدولي الهولندي الذي ارتبط بمانشستر يونايتد، آرسنال، وليدز، وساوثامبتون.