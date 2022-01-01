أفاد "نيكولو شيرا" بأن أكسيل زاجادو، المدافع الفرنسي الشاب، تم عرضه من جديد على روما الذي يبحث عن تدعيم لخطه الخلفي.

وانتهى عقد زاجادو مع بوروسيا دورتموند بحلول يونيو الماضي، ولذا يحق له الانضمام لناد جديد عقب نهاية الميركاتو.