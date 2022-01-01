أخبار الانتقالات | مصير إريكسن ولوكاكو يرفض بايرن ميونخ

أكد كريستيان إريكسن، نجم الدنمارك، أن تركيزه بالوقت الراهن منصب على منتخب بلاده، ولا يشغل نفسه بأين سيلعب الموسم المقبل.

وجاء تصريح صانع الألعاب على هامش معسكر بلاده استعداداً لدوري الأمم الأوروبية، مع العلم أن عقده مع برينتفورد ينتهي بحلول نهاية يونيو.