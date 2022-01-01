أخبار الانتقالات | مصري جديد في الدوري الإنجليزي وحسم مستقبل ديمبيلي

قام رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد، بمنح برشلونة مهلة تصل مدتها 48 ساعة لإنهاء صفقة انتقاله من ليدز يونايتد.

وعلم موقع جول أن برشلونة قام بمطابقة عرض تشيلسي للتعاقد مع اللاعب مقابل 60 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي يشمل الإضافات.

وبعد استبعاده من قائمة ليدز المسافرة للجولة التحضيرية للفريق في أستراليا، يريد البرازيلي التوصل لحل نهائي يخص مستقبلة في أقرب فرصة ممكنة.