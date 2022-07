أخبار الانتقالات | مصري جديد في الدوري الإنجليزي وحسم مستقبل ديمبيلي

احتشدت جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي أمام مقر ناديها، من أجل الاحتفال بقدوم النجم الفرنسي بول بوجبا.

لاعب مانشستر يونايتد السابق سيوقع للسيدة العجوز بالمجان، وتواجد اليوم، السبت، في إيطاليا من أجل إجراء الكشف الطبي تمهيدًا للإعلان عن عودته ليوفنتوس.

#Juventus: #Pogba è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Pogba has arrived at J Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus 🇫🇷⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/qUc27NHmoI