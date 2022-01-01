أخبار الانتقالات | مصري جديد في الدوري الإنجليزي وحسم مستقبل ديمبيلي

مهلة رافينيا
قام رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد، بمنح برشلونة مهلة تصل مدتها 48 ساعة لإنهاء صفقة انتقاله من ليدز يونايتد.
وعلم موقع جول أن برشلونة قام بمطابقة عرض تشيلسي للتعاقد مع اللاعب مقابل 60 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي يشمل الإضافات.
وبعد استبعاده من قائمة ليدز المسافرة للجولة التحضيرية للفريق في أستراليا، يريد البرازيلي التوصل لحل نهائي يخص مستقبلة في أقرب فرصة ممكنة.
محاولة فاشلة لباريس
أكدت شبكة "سكاي" الإيطالية اجتماع نادي ساسوولو مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان بشأن المهاجم جانلوكا سكاكاما.
وأوضحت أن باريس تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو بالإضافة لـ5 ملايين كإضافات ولكنه قوبل بالرفض.
استقبال حافل
احتشدت جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي أمام مقر ناديها، من أجل الاحتفال بقدوم النجم الفرنسي بول بوجبا.
لاعب مانشستر يونايتد السابق سيوقع للسيدة العجوز بالمجان، وتواجد اليوم، السبت، في إيطاليا من أجل إجراء الكشف الطبي تمهيدًا للإعلان عن عودته ليوفنتوس.
#Juventus: #Pogba è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Pogba has arrived at J Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus 🇫🇷⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/qUc27NHmoI— Romeo Agresti (@romeoagresti) July 9, 2022
بقاء ديمبيلي
اقترب عثمان ديمبيلي من الاستمرار مع برشلونة، بعد موافقته على عرض النادي الكتالوني للتوقيع على عقد جديد.
ديمبيلي الذي أصبح لاعبًا حرًا منذ نهاية يونيو الماضي، وافق على البقاء بخصم 40% من راتبه السابق مع برشلونة، في انتظار الاتفاق بشكل نهائي على كافة التفاصيل قبل الإعلان الرسمي.
تجديد هاندانوفيتش
نجح نادي إنتر الإيطالي في تجديد عقد حارسه سمير هاندانوفيتش ليبقى بصفوفه لمدة عام آخر.
ويأتي ذلك بعد انتشار الشكوك حول رحيل الحارس المخضرم بعد قدوم الكاميروني أندريه أونانا للفريق هذا الصيف.
Ten years... and counting!— Inter (@Inter) July 9, 2022
Ufficiale il rinnovo di contratto di Samir Handanovic ✍️⚫🔵#ForzaInter pic.twitter.com/j5MUwoscVF
برينتفورد يضم هدف آرسنال
تمكن نادي برينتفورد الإنجليزي، من تعزيز صفوفه، بالتعاقد بشكل رسمي مع آرون هيكي ظهير بولونيا.
وكلفت الصفقة مبلغ 19 مليون جنيه استرليني لضم الاسكتلندي الذي كان هدفًا لآرسنال لتدعيم مركز الظهير الأيسر.
✍ Aaron Hickey is a Bee#WelcomeHickey pic.twitter.com/3ILvYQttfz— Brentford FC (@BrentfordFC) July 9, 2022
مورينيو يريد زاها
أكدت مصادر خاصة لموقع "جول" عن رغبة جوزيه مورينيو مدرب روما في التعاقد مع ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس.
وأشارت المصادر إلى أن روما سيكون بحاجة للبيع، من أجل تلبية طلبات بالاس المادية للتخلي عن الدولي الإيفواري.
برايتون يتصدى لمانشستر سيتي
كشف موقع "TheAthletic" البريطاني عن دخول برايتون في محادثات من أجل تحسين عقد لاعبه مارك كوكوريلا.
وتأتي هذه الخطوة تقديرًا على ما قدمه اللاعب الموسم الماضي، ولإحباط محاولات مانشستر سيتي بالحصول على خدماته هذا الصيف.
مصري جديد في الدوري الإنجليزي
قالت شبكة "سكاي" الألمانية، إن نادي برينتفورد الإنجليزي يستهدف التعاقد مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش لاعب نظيره الألماني فولفسبورج.
وأوضحت أن اللاعب الذي قضى الموسم الماضي معارًا لشتوتجارت، يدخل في العام الأخير من عقده، وهناك تردد في بيعه حاليًا.
نجم باريس السابق إلى الشباب
أعلن نادي الشباب السعودي، عن تعاقده مع البولندي جريجور كريتشوفياك لاعب وسط نظيره الروسي كراسنودار.
ومن المقرر أن ينضم صاحب الـ32 سنة إلى الشباب لمدة موسم واحد فقط، وسط حالة من التكهنات والغموض حول قيمة الصفقة.
Al Shabab has signed the Poland international "Grzegorz Krychowiak" on a one-years deal. 🦁🤍 #ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/KkGZKcYwnI— Al Shabab Saudi Club 🇸🇦 (@ShababSaudiFc) July 8, 2022
ويلعب بذلك كريتشوفياك مرة أخرى مع الأرجنتيني إيفر بانيجا، حيث سبق أن عملا معًا بصفوف نادي إشبيلية الإسباني.
ويمتلك البولندي المخضرم مسيرة مميزة في أوروبا، حيث لعب مع إشبيلية وبوردو وستاد ريمس بالإضافة للعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.