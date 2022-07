أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي في بايرن وتين هاج يحسم مصير رونالدو

بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو فنادي توتنهام لا يفكر أبدًا في بيع هاري كين خلال الصيف الجاري، رغم وجود رغبة من بايرن ميونخ في ضمه.



There’s no discussion, negotiation or talk about Harry Kane. Tottenham always considered him untouchable and there’s nothing concrete going on with Bayern. ⚪️❌ #THFC



Lewy, Paratici and Conte have never considered to sell Kane this summer - Spurs want to discuss a new deal soon. pic.twitter.com/bo9io7Ylcb