أخبار الانتقالات | مستقبل كلوب وروبرتو يتمسك ببرشلونة

أوضحت "ماركا" أن سيرجي روبرتو رفض عرضاً من الدوري الأمريكي من أجل الانتقال لصفوف أحد فرقه الصيف المقبل.

الدولي الإسباني الذي يعاني من الإصابة حالياً ينتهي عقده مع برشلونة بحلول نهاية الموسم وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق من أجل مده.