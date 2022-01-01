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أخبار الانتقالات | مستقبل كلوب وروبرتو يتمسك ببرشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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(C)Getty Images

سيمونز مستمر مع باريس

2022-03-05T07:48:15.297Z

أفاد "فابريزيو رومانو" بأن باريس سان جيرمان قد رفع عرضه المقدم إلى تشافي سيمونز من أجل التمديد.

وينتهي عقد الشاب بنهاية الموسم، وتدور حالياً المفاوضات مع خريج برشلونة السابق من أجل مده.

كلوب يوضح حقيقة رحيله عن ليفربول

2022-03-05T07:46:46.305Z

استغل مدرب ليفربول يورجن كلوب المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام وأوضح حقيقة رحيله مع انتهاء عقده في 2024.

وقال الألماني إن الأمر ليس متعلقاً بسوق انتقالات الفريق ولكن بسبب القرار الذي اتخذه منذ مدة للرحيل من أجل أخذ راحة من التدريب.

لاتسيو مهتم بكيبا

2022-03-05T07:45:20.214Z

أفادت "كورييري" أن لاتسيو أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع الإسباني كيبا الصيف المقبل من صفوف تشيلسي.

الحارس قد يترك البلوز بسبب وضعيته كاحتياطي خلف إدوارد ميندي، وبحسب التقرير قد يحاول لاتسيو ضمه على سبيل الإعارة.

إنتر يتابع ثلاثة لاعبين شباب

2022-03-05T07:42:16.570Z

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن كشافي إنتر سيحضرون لقاء جنوى مع إمبولي من أجل متابعة ثلاثة لاعبين.

اللاعب الأول بحسب التقرير هو مهاجم الفريق المُعار لإمبولي أندريا بينامونتي للوقوف على مدى تطوره، بالإضافة لزميليه ماتيا فيتي وفابيانو باريسي.

لاعب آخر ولكن في صفوف جنوى يشغل اهتمام إنتر هو المدافع أندريا كامبياسو، والذي ينتهي عقده في 2023 وقد يتحرك النيراتزوري لضمه بحسب التقرير مستقبلاً.

راموس قد يترك باريس

2022-03-05T07:40:37.710Z

قال "فابريزيو رومانو" إن باريس سان جيرمان يفكر في إنهاء تعاقده مع سيرخيو راموس الصيف المقبل.

الدولي الإسباني لعب فقط 5 مباريات الموسم الجاري مع بي إس جي بسبب الإصابات، ومع راتبه الضخم، قد يحاول الفريق إنهاء عقده بصورة ودية.

روبرتو متمسك بالبقاء في برشلونة

2022-03-05T07:39:04.058Z

أوضحت "ماركا" أن سيرجي روبرتو رفض عرضاً من الدوري الأمريكي من أجل الانتقال لصفوف أحد فرقه الصيف المقبل.

الدولي الإسباني الذي يعاني من الإصابة حالياً ينتهي عقده مع برشلونة بحلول نهاية الموسم وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق من أجل مده.