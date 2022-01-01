أخبار الانتقالات | مبابي يطرد مودريتش ومستقبل هالاند يُحدد قريبًا

ريال مدريد يحدد سعر دياز
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تحديد ريال مدريد لسعر اللاعب براهيم دياز حال أراد ميلان الحصول على خدماته بشكل نهائي.
النادي الملكي لن يقبل الحصول على أقل من 22 مليون يورو بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".
برشلونة مُصر على جواو فيليكس
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لا يزال مصرًا على عملية شراء البرتغالي جواو فيليكس من صفوف أتلتيكو مدريد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي قد يتحرك من أجل ضمه من جديد في الصيف.
دورتموند ينتظر قرار هالاند وأسبوعان يحسمان مستقبله
ينتظر نادي بوروسيا دورتموند الألماني قرار لاعبه النرويجي إرلينج هالاند سواء بالاستمرار خلال الموسم المقبل، أو الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.
إدارة دورتموند، بقيادة الرئيس هانز يواخيم فاتسكه والمدير الرياضي مايكل زورك، ترغب في أن يقرر هالاند الاستمرار.
بسبب راتب مبابي .. بقاء مودريتش مع ريال مدريد في مهب الرياح
كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش قد يرحل عن ريال مدريد بحلول الصيف القادم دون أن يجدد تعاقده.
جاء هذا بحسب ما ذكر جيان لوكا دي مارزيو، صحفي الانتقالات الموثوق، والذي أكد أن النادي لم يتفق مع مودريتش حتى الآن على التجديد.
اتفاق ليفاندوفسكي مع برشلونة وهمي .. وبايرن يتشبث بالأمل
كشفت تقارير صحفية بولندية اليوم عن وجود اتفاق بين برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي بشأن انضمام الأخير لصفوف النادي الكتالوني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "TVP" البولندية، والتي أكدت أن مقابلة عبر الإنترنت بينه وبين مديري برشلونة حسمت كل التفاصيل، وقالت أنه أخبر بايرن ميونخ أنه لن يجدد عقده.
لكن بحسب ما علمت النسخة الألمانية لجول و"سبوكس"، فكل تلك الأنباء غير صحيحة، ولم يتفق اللاعب مع برشلونة على أي شيء.
عودة بيانيتش المزعومة إلى برشلونة تؤدي لأزمة في بشكتاش!
تسبب جيهون كازانجي المدير العام والرياضي لنادي بشكتاش التركي في أزمة كبرى بسبب تصريحاته حول البوسني ميراليم بيانيتش المعار لفريقه من برشلونة الإسباني.
المدير الرياضي لنادي بشكتاش أكد في تصريحات صحفية عن عدم وجود أي نية لاستمرار بيانيتش في ناديه بعد نهاية الموسم الحالي.