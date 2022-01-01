أخبار الانتقالات | مبابي يطرد مودريتش ومستقبل هالاند يُحدد قريبًا

كشفت تقارير صحفية بولندية اليوم عن وجود اتفاق بين برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي بشأن انضمام الأخير لصفوف النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "TVP" البولندية، والتي أكدت أن مقابلة عبر الإنترنت بينه وبين مديري برشلونة حسمت كل التفاصيل، وقالت أنه أخبر بايرن ميونخ أنه لن يجدد عقده.

لكن بحسب ما علمت النسخة الألمانية لجول و"سبوكس"، فكل تلك الأنباء غير صحيحة، ولم يتفق اللاعب مع برشلونة على أي شيء.

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