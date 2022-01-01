أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يكثف جهوده لضم أنتوني وتشيلسي يحدد بديل فوفانا

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن نادي تشيلسي مصمم على محاولة التعاقد مع الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي، لكن لديه خطة بديلة في حالة فشل مسعاه.

الصحيفة ادعت أن تشيلسي وضع عينيه على آدم ويبستر نجم نادي برايتون كبديل محتمل في حالة الفشل في ضم فوفانا.

ويرغب توماس توخيل مدرب تشيلسي في التعاقد مع قلب دفاع جديد، خاصة في ظل حالة التخبط التي يعيشها "البلوز" مع بداية الموسم.