أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يكثف جهوده لضم أنتوني وتشيلسي يحدد بديل فوفانا

آرسنال يبدأ المفاوضات لضم جناح وولفرهامبتون
صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية كشفت أن نادي آرسنال بدأ بالفعل المفاوضات مع نظيره وولفرهامبتون من أجل الحصول على خدمات بيدرو نيتو جناح "الذئاب".
ويستعد آرسنال لرحيل الإيفواري نيكولاس بيبي عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويرى أن الجناح البرتغالي هو البديل المثالي في حالة رحيل بيبي.
تشيلسي يحدد بديل فوفانا
صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن نادي تشيلسي مصمم على محاولة التعاقد مع الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي، لكن لديه خطة بديلة في حالة فشل مسعاه.
الصحيفة ادعت أن تشيلسي وضع عينيه على آدم ويبستر نجم نادي برايتون كبديل محتمل في حالة الفشل في ضم فوفانا.
ويرغب توماس توخيل مدرب تشيلسي في التعاقد مع قلب دفاع جديد، خاصة في ظل حالة التخبط التي يعيشها "البلوز" مع بداية الموسم.
مانشستر سيتي يتحرك لتجديد عقد سيلفا
صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية كشفت أن نادي مانشستر سيتي قد عرضًا إلى البرتغالي برناردو سيلفا لتجديد عقده مع النادي.
وارتبط برناردو سيلفا بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه لا يزال عنصرًا فعالًا في خطط بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ولذلك يرغب في الاحتفاظ بخدماته لأطول فترة ممكنة.
نوتنجهام يتحرك لاستعارة ظهير توتنهام
أكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن نادي نوتنجهام فورست يسعى للتعاقد مع الإسباني سيرخيو ريجيلون ظهر نادي توتنهام.
التقرير أكد أن نوتنجهام فورست مصمم على تقديم المزيد من الدعم لخط الدفاع، ولذلك سيحاول استعارة ظهير توتنهام، الذي يعاني للحصول على دقائق للعب في الموسم الحالي.
مانشستر يونايتد سيتحرك لضم جاكبو وأنتوني
سيقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا إلى أيندهوفن من أجل الحصول على خدمات نجمه كودي جاكبو خلال فترة الانتقالات الصيفية.
كما أن فريق "الشياطين الحمر" سيكثف جهوده لضم أنتوني نجم أياكس، وحسبما أكدنا في "جول GOAL" يوم الأحد، فإن البرازيلي يحاول إجبار ناديه على السماح برحيله.
لكن صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية تؤكد أن مانشستر يونايتد لن يختار بين الثنائي، لكنه بدلًا من ذلك سيحاول التعاقد مع أنتوني وجاكبو.
نيوكاسل وتوتنهام ينتظران قرار ديباي
ينتظر ناديا نيوكاسل يونايتد وتوتنهام الإنجليزيان قرار الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة بشأن الانتقال إلى أحدهما في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.
ومع محاولة الناديين للتعاقد مع ديباي، إلا أن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن اللاعب يفضل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.
التقرير أشار إلى أن ديباي سينتظر للتعرف على مصير صفقة الانتقال إلى النادي الإيطالي، قبل الرد على العروض الأخرى.
بيلوتي يرفض وولفرهامبتون انتظارًا لعرض روما
رفض الإيطالي أندريا بيلوتي عرضًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.
وحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن النادي الإنجليزي كان أحدث الأندية التي حاولت التعاقد مع قائد تورينو السابق.
لكن بيلوتي يصر على رغبته في الانتقال إلى صفوف نادي روما في فترة الانتقالات الصيفية، وينتظر أن يقوم نادي العاصمة الإيطالية ببيع أحد لاعبي خط الهجوم لإفساح المجال لانضمامه.
باريس سان جيرمان يستهدف ضم ثنائي لايبزيج
موقع "سبورت 1" الألماني أكد أن باريس سان جيرمان الفرنسي قد يتحرك للتعاقد مع ثنائي دفاع نادي لايبزيج، يوشكو جفارديول ومحمد سيماكان.
النادي الألماني من جانبه لا يرغب في خسارة ثنائي الدفاع في الصيف الحالي، وسيفعل ما في وسعه لمقاومة جهود باريس سان جيرمان.