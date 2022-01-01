أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يطارد هدف الهلال، وتشيلسي يقترب من صفقته الأولى!

قالت "كورييري" إن دوجلاس لويز، متوسط ميدان أستون فيلا، مطلوب في ميلان.

ويقدر ثمن البرازيلي الدولي في حدود 20 مليونًا، ويرفض تمديد عقده المنتهي في 2023 مع ناديه الإنجليزي بحسب التقرير.