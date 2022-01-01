أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الحلم، وصراع على نجم ريال مدريد

أكدت صحيفة "جارديان" البريطانية أنّ تشيلسي قرر التعاقد مع ويلفرد زاها من صفوف كريستال بالاس.

وأوضحت أنّ اللاعب بات قريبًا من الانضمام إلى البلوز خاصة مع اقتراب حكيم زياش من الرحيل.