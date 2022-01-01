أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يجد بديلَ دي يونج، وبرشلونة يتخلص من حارسه!

علق مدرب تشيلسي توماس توخيل على جديد صفقة انتقال جول كوندي لصفوف فريقه، والمنافسة الدائرة مع برشلونة لضم الفرنسي.

وقال المدرب الألماني إنه لا يوجد أن معلومات جديدة بخصوص كوندي، وشدد على ذلك، في تصريحاته للإعلام عقب الهزيمة برباعية نظيفة من آرسنال ودياً فجر الأحد.