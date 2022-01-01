أخبار الانتقالات | مانشستر يصارع على ديبالا ونونيز وبايرن يطلب يوفيتش

رئيس نابولي: ضممت إبراهيموفيتش ولكن!
كشف رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس مع "DAZN" عن أنه نجح قبل موسمين من التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش ولكن لم تكتمل بسبب مدرب الفريق وقتها جينارو جاتوزو.
وقال دي لاورنتيس إن السويدي حتى وقع على العقود ولكن جاتوزو رفض ضم اللاعب وأوضح أنه ليس بحاجة لإمكانياته، مما دفع الرئيس للتراجع عن الاتفاق مع اللاعب.
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خاص | ريال مهتم بضم ريس جيمس
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رانجنيك يدرب النمسا
أعلن مدرب مانشستر يونايتد الحالي رالف رانجنيك عن توليه تدريب المنتخب النمساوي بداية من الصيف المقبل.
وأكد الألماني في تصريحات لموقع النادي الرسمي استمراره في العمل مع الفريق ولكن كاستشاري، بجانب تدريب يونايتد.
اهتمام بوورد بروس
أفادت "ديلي ميل" بوجود اهتمام من الثنائي نيوكاسل وتوتنهام بالتعاقد مع قائد ساوثامبتون جيمس وورد بروس.
وأردف التقرير أن القديسين يعارضون فكرة التخلي عن أخصائي الركلات الحرة، وسيرفضون العروض المقدمة له الصيف المقبل.
تشيلسي يدخل سباق توريس
أوضح "لا رازون" أن تشيلسي انضم لثنائي مانشستر في محاولة التعاقد مع قلب دفاع فياريال باو توريس.
الأنباء تأتي بعد التأكيدات بخصوص توصل مدافع البلوز أنطونيو روديجر لاتفاق مع ريال مدريد وعدم مد عقده مع تشيلسي.
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يونايتد يقدم عرضاً لنونيز
كشف الصحفي بيدرو ألميدا عن وجود عرض بالفعل من مانشستر يونايتد لضم مهاجم بنفيكا المطلوب بقوة داروين نونيز.
وقال الصحفي إن يونايتد تقدم بعرض قيمته في حدود 70 مليون يورو لضم لاعب الأوروجواي المطلوب من عدة أندية في أوروبا بعد تألقه الكبير مؤخراً.
مانشستر يصارع على ديبالا
قالت "لاجازيتا" إن مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع باولو ديبالا بسبب انتهاء عقده وعدم الاستمرار مع يوفنتوس.
ليست المرة الأولى التي يرتبط بها الأرجنتيني مع يونايتد، إذ سبق وتفاوض معه وتوتنهام قبل عامين ولكن لم تنجح المفاوضات مع الثنائي الإنجليزي.
وأضاف التقرير أن رغم محاولات مانشستر، ولكن إنتر يبقى هو أقرب الأندية للتعاقد مع الأرجنتيني وهناك اتصالات متقدمة بالفعل من النيراتزوري مع وكيله.