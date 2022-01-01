أخبار الانتقالات | مانشستر يصارع آرسنال على مارتينيز وأنشيلوتي يفسد صفقة تشيلسي

أكد "فابريزيو رومانو" أن حتى الآن لم يعطي أنخيل دي ماريا جوابه النهائي ليوفنتوس بعد تعديل الأخير لعرضه.

وعدل يوفنتوس عرضه بإضافة عام إضافي كخيار للتمديد بعد أن رفض اللاعب الأرجنتيني العقد الأول الذي كان عبارة عن عام وحيد فقط.