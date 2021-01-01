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أخبار الانتقالات | مانشستر يستغني عن ماجواير وصراع فان دي بيك

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 15 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

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20211024 Harry Maguire
Getty Images

وولفز يدخل سباق فان دي بيك

2021-11-15T07:14:13.349Z

ذكرت "بيرمنجهام لايف" أن وولفرهامبتون هو آخر الأندية المهتمة بلاعب مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك.

الهولندي لا يدخل في حسابات مدرب فريقه أولي جونار سولشاير، وسبق وارتبط بنيوكاسل وعدة فرق إيطالية.

إنتر يراقب لاعباً في أمريكا

2021-11-15T07:14:12.648Z

أوضحت "ESPN" أن جوليان أراوخو، ظهير جالاكسي الأمريكي، يحظى بمراقبة إنتر.

وأضاف التقرير أن كشافي النيراتزوري يتابعون اللاعب، ولكن لا يوجد تحرك حقيقي بعد لضمه.

الأهلي ينفي شائعات أكرم توفيق

2021-11-15T07:14:11.460Z

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تين هاج يوضح أسباب رفض نيوكاسل

2021-11-15T07:14:10.738Z

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مبابي يثير الغموض بخصوص مستقبله

2021-11-15T07:14:09.595Z

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مانشستر يستغني عن ماجواير

2021-11-15T07:14:08.022Z

ذكر موقع "فيكاخيس" الإسباني أن مانشستر يونايتد يستهدف جول كوندي، مدافع إشبيلية.

وأوضح التقرير أن اهتمام يونايتد يأتي في ظل رغبته بتعويض قائده هاري ماجواير بضم الفرنسي الشاب.