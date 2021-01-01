أخبار الانتقالات | مانشستر يستغني عن ماجواير وصراع فان دي بيك

ذكرت "بيرمنجهام لايف" أن وولفرهامبتون هو آخر الأندية المهتمة بلاعب مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك.

الهولندي لا يدخل في حسابات مدرب فريقه أولي جونار سولشاير، وسبق وارتبط بنيوكاسل وعدة فرق إيطالية.