أخبار الانتقالات | مصير جديد لهالاند ويوفنتوس ينجح أخيرًا

وولفرهامبتون يطارد فان دي بيك
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي وولفرهامبتون يسعى للحصول على خدمات اللاعب الهولندي فان دي بيك من صفوف مانشستر يونايتد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، في ظل عدم حصول اللاعب على دقائق كافية في صفوف الشياطين الحمر.
نابولي يحمي نجمه من كبار أوروبا!
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي نابولي يسعى لحماية لاعبه فيكتور أوسيمين من أنظار كبار أوروبا خلال فترات الانتقالات.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي يريد أن يجدد عقد اللاعب في أقرب وقت ممكن.
بمساعدة الرعاة.. دورتموند يحدد خطة الحفاظ على هالاند
لا يزال مستقبل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني مجهولًا، رغم أن رغبة ناديه جادة في محاولة الاحتفاظ بخدماته لأطول فترة ممكنة.
ويبدو أن بوروسيا دورتموند قد وضع بالفعل خطة جديدة من أجل محاولة إقناع هالاند بالاستمرار في ملعب "سيجنال إيدونا بارك" إلى ما بعد الصيف المقبل.
ميلان يريد ضم باراجوياني عمره 16 عامًا
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اهتمام ميلان بالحصول على خدمات اللاعب الشاب هوجو كوينكا من صفوف ديبورتيفو كابياتا في الدوري الباراجوياني.
اللاعب صاحب الـ 16 عامًا يلعب في مركز وسط الملعب ووسط الملعب المهاجم ويملك إمكانيات مبشرة للغاية قد تؤهله للتألق مستقبلًا في ميلان بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز".
ريال مدريد يرفض عرض روما!
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد رفض بشكل قاطع عرض روما الإيطالي من أجل ضم لوكاس فاسكيز.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن روما كان قد قدم 30 مليون يورو مقابل مادي لضم اللاعب.
يوفنتوس يقترب من إعلان التجديد لديبالا
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس قد توصل أخيرًا لاتفاق مع لاعبه باولو ديبالا من أجل تجديد تعاقده رفقة الفريق.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فالعقد ستكون قيمته 8 مليون يورو في الموسم، ترتفع إلى 10 كمتغيرات.