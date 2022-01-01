أخبار الانتقالات | مانشستر يتجه نحو إيكاردي ومدافع آرسنال معروض على برشلونة

بيتانيا إلى مونزا
أعلن نابولي رسمياً انتقال مهاجمه أندريا بيتانيا لصفوف مونزا بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء، مما يفتح الباب لضم جيوفاني سيميوني من فيرونا بحسب "فابريزيو رومانو".
BENVENUTO Andrea!🔥⚪️🔴#ACMonza #Monza #WelcomePetagna pic.twitter.com/NLbSFTNykt— AC Monza (@ACMonza) August 12, 2022
رودجرز: فوفانا ليس للبيع
أكد بريندان رودجرز، مدرب ليستر، مرة أخرى أن نجمه ويسلي فوفانا ليس للبيع، وذلك على هامش مؤتمر مباراة آرسنال المقبلة.
وذكر رودجرز أن هناك عرضين وصلا بالفعل للاعب الفرنسي، ولكن موقف ناديه أن قلب الدفاع الشاب ليس للبيع.
🗣️ "We are not looking to sell."— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 12, 2022
Brendan Rodgers confirms Leicester have turned down two bids for Wesley Fofana ❌ pic.twitter.com/QRss90TtPN
نوتنجهام على وشك ضم دينيس
أصبح نوتنجهام فورست قريباً من إضافة لاعب جديد لصفوفه عقب توصله لاتفاق لضم إيمانويل دينيس من واتفورد.
وبحسب التقارير، سينضم الدولي النيجيري مقابل قرابة 25 مليون يورو، وهو ما أكدته "سكاي" وعدة مصادر.
نوتنجهام فورست مهتم بضم باكايوكو
قال "كالتشيو ميركاتو" إن هناك اتصالات بين نوتنجهام فورست وميلان بخصوص تيمويه باكايوكو.
الصفقة قد تكون الرابعة عشر للنادي الإنجليزي عقب اقترابه من حسم ريمو فرويلر من أتالانتا.
بايرن يستعلم عن هافيرتس
أوضح الصحفي "كيري هاو" أن بايرن ميونخ قد استعلم عن إمكانية التعاقد مع كاي هافيرتس في بداية الصيف.
وأفاد الصحفي الألماني أن السبب وراء الاهتمام هو تفضيل المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش ليكون الدولي الألماني معوض روبرت ليفاندوفسكي على المدى البعيد.
أتشيربي معروض على إنتر
ذكرت "سكاي" أن إنتر قد يتحرك لضم فرانشيسكو أتشيربي، الدولي الإيطالي من لاتسيو، ولكن في الأيام الأخيرة من الميركاتو.
وأضاف التقرير أن مانويل أكانجي من بوروسيا دورتموند هو الهدف الرئيسي، ولكن رخص سعر أتشيربي قد يجعله الحل.
بيليرين معروض على برشلونة
قالت "موندو" إن هيكتور بيليرين معروض على برشلونة من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.
ويقترب اللاعب من فسخ عقده مع آرسنال، وذُكر أنه سيتم حسم عودته لصفوف ريال بيتيس.
باريس يتراجع عن فكرة راشفورد
ذكرت "سكاي" أن باريس سان جيرمان قرر التراجع عن ضم ماركوس راشفورد بعد المحاولات الأولية للتعرف على إمكانية ضم اللاعب.
وذكرت "ليكيب" في البداية أن سعر اللاعب يقدر في 70 مليون يورو، وأنه يعتبر حل طويل الأمد لقيادة هجوم الفريق.
BREAKING: PSG are unlikely to follow up on their initial interest in Marcus Rashford. The club declined to comment on the reports in France this evening linking them with a move for the Manchester United forward. 📰 pic.twitter.com/pOqHYNOUvc— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 11, 2022
مانشستر وجلطة سراي مهتمان بإيكاردي
ذكرت "TYC" أن الثنائي مانشستر يونايتد وجلطة سراي مهتمان بضم ماورو إيكاردي المستبعد من خطط بي إس جي.
وقال التقرير إن الثنائي مهتم بضم اللاعب بصفة الإعارة مع أحقية الشراء، وفي حالة الفريق التركي، قد يتحمل باريس جزءاً من الراتب، ولكن الأرجنتيني يفضل يونايتد.