أخبار الانتقالات | مانشستر يباغت آرسنال في سباق مارتينيز وعجز برشلونة

بعد رحيلها مجاناً عن صفوفه بانتهاء عقدها، انضمت كوسوفاري أسلاني رسمياً لصفوف ميلان.

النجمة السويدية وقعت عقداً مع ميلان حتى يونيو 2024.

There’s a new Swedish striker in town: welcome, Kosovare Asllani! ➡️ https://t.co/XCv2SPYxWZ ⚽🇸🇪



Primo rinforzo per le rossonere: benvenuta! ➡️ https://t.co/h9ujmJo3TY ⚽🇸🇪 #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/SjiyRMcrQ2