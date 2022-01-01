أخبار الانتقالات | مانشستر يباغت آرسنال في سباق مارتينيز وعجز برشلونة

الاتفاق يعلن رحيل مبولحي
الأمـيـن مـبـولـحـي 🧤— نادي الاتفاق (@Ettifaq) June 30, 2022
وصلت رحلتنا إلى النهاية..
شكراً على مشوارك المميز 🤩
على إخلاصك وقتاليتك 💪
شكراً يابن الجزائر 🇩🇿 #شكرا_مبولحي 💚❤️ pic.twitter.com/lMaf73SJpn
اهتمام بسليماني في إنجلترا
بحسب "ريكورد"، أبدى نوتنجهام فورست اهتمامه بالتعاقد مع النجم الجزائري إسلام سليماني.
المهاجم يلعب مع سبورتينج لشبونة، وسبق له خوض تجربة مع ليستر سيتي في إنجلترا.
رسمياً | أورتيجا إلى سيتي
أعلن مانشستر سيتي رسمياً ضم الحارس ستيفان أورتيجا، لاعب أرمينيا بيلفيلد السابق.
الحارس سيكون بديلاً لإيديرسون، ووقع عقداً لثلاث سنوات مقبلة مع بطل إنجلترا.
رسمياً | ريتشارليسون إلى توتنهام
It's official 🔥 #WelcomeRicharlison pic.twitter.com/pC6IOv2kLp— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022
توليسو يعود إلى ليون
عاد كورنتين توليسو مجدداً لصفوف ليون عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، وأمضى عقداً مع الفرنسي حتى 2027.
Vous pensiez vraiment qu’il allait rater ça ? ❤️💙🦁#Tolisso2027 #MadeInOL pic.twitter.com/7Li6waJwnz— Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2022
يونايتد يباغت آرسنال في سباق مارتينيز
بحسب "ديلي ميل"، يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض لأياكس من أجل ليساندرو مارتينيز.
النجم الأرجنتيني الشاب تلقى أياكس عرضين بخصوصه من آرسنال، الأخير مقابل قرابة 45 مليون يورو، ولكن تم رفضهما.
بوكا وعرض رسمي لفيدال
ذكر "لياندرو أجيليرا" أن بوكا جونيورز قدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع أرتورو فيدال عقب فسخ تعاقده الحالي مع إنتر المنتظر.
النجم السابق ليوفنتوس وبايرن تلقى عرضاً بحسب التقرير لمدة 18 شهراً، ويملك عرضاً آخر من فلامنجو كذلك.
برشلونة يتراجع عن نيفيش
أوضحت "سبورت" أن برشلونة قام بتأجيل اهتمامه بضم نجم وولفرهامبتون روبن نيفيش بالوقت الراهن.
وأفاد التقرير بأن عدم وجود أموال لتمويل الصفقة تجبر البلوجرانا على عدم التحرك حالياً، والانتظار للصيف المقبل.
أستون فيلا يستهدف نجم بورتو
قال "إكريم كونور" إن أستون فيلا مهتم بخدمات نجم بورتو أوتافيو.
الفريق الإنجليزي بحسب تقرير الصحفي التركي مستعد لدفع قرابة 25 مليون يورو لضم الجناح.
نيس قريب من سومر
قال "فابريس هوكينز" إن النجم السويسري يان سومر سيجتمع مع مواطنه المدرب لوسيين فافر بالانتقال إلى نيس.
الحارس سيترك بوروسيا مونشنجلادباخ في الساعات المقبلة ويلتحق بفافر الذي طلب ضمه بحسب التقرير.
ميلان يضم نجمة ريال مدريد
بعد رحيلها مجاناً عن صفوفه بانتهاء عقدها، انضمت كوسوفاري أسلاني رسمياً لصفوف ميلان.
النجمة السويدية وقعت عقداً مع ميلان حتى يونيو 2024.
There’s a new Swedish striker in town: welcome, Kosovare Asllani! ➡️ https://t.co/XCv2SPYxWZ ⚽🇸🇪— AC Milan (@acmilan) June 30, 2022
Primo rinforzo per le rossonere: benvenuta! ➡️ https://t.co/h9ujmJo3TY ⚽🇸🇪 #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/SjiyRMcrQ2
بديل رافينيا
ذكر "نيكولا شيرا" أن ليدز قد وجه أنظاره نحو جونيور حامد تراوري، لاعب ساسوولو، وقد يكون المعوض لرحيل رافينيا المنتظر.
اللاعب الإيفواري الشاب يقدر ثمنه بحسب الصحفي الإيطالي في حدود 30 مليون يورو.