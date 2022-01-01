أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يضم مهاجماً ودوناروما يغادر باريس

قالت "لاجازيتا" إن موقف جيانلويوي دوناروما في باريس سان جيرمان ليس واضحاً عقب الانتقادات التي تلقاها بعد مباراة ريال مدريد الأخيرة.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس يراقب الموقف في حال قرر الإيطالي المغادرة أو أن يبيعه ناديه.